段崇智稱外部干擾是離任原因之一　嘆學術自由觀感不如往昔般好

中大校長段崇智年初請辭，提早於明年1月卸任。段崇智接受《泰晤士報高等教育》訪問時剖白道，大學本應非政治化，「外部干擾」是他決定重返研究的原因之一。回顧在任7年，他承認曾經歷一段「艱難的時期」，但對出任校長並不後悔。他又提到本港學術自由的觀感不如往昔般好，但情況大致可以。



中大校長段崇智年初請辭，提早於明年1月卸任。（資料圖片）

段崇智在訪問回顧出任中大校長7年，經歷了一段「艱難的時期」，但對自己並不後悔。他指，大學本應非政治化，但「外部干擾」是決定重返研究的原因之一。他認為，大學很大程度上讚賞其所為，但當出現動盪時，必然會激怒部份人離開他們的舒適區，他們會尋求自己的利益。

他指，大學需要領導者了解大學，「這是政治與學術界相遇的地方。政客傾向喜歡控制事情，而大學則是自由思想和追求真理的象徵。我認為這些東西都需要維護和保留。」

地緣政治緊張 礙人工智慧和半導體晶片研究

談及未來大學發展，段崇智表示，雖然香港的大學保留了強勁的學術優勢，但由於地緣政治緊張，或阻礙人工智慧和半導體晶片等潛在敏感領域的研究。

段崇智續指，西方媒體視香港有一種污點，令香港難以吸引國際人才。他表示，另一方面， 同時很多美國學者正思考離開，返回中國或到香港。他認為，香港尚未充分利用這學者回流的優勢，有需要改善。

至於外界對本港學術自由的觀感可能是吸引科學人才的關鍵，段認為，現在香港的情況「not as good as before, but largely OK。（不如往昔般好，但大致可以）」。他認為，值得關注，同時相信學界有方法解決，雖然可能有障礙，但並非無法克服。