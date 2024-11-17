中大補辦畢業禮｜校長段崇智最後致辭　以打風借喻人生變幻莫測

中大今（17日）補辦畢業禮，明年1月即將卸任的校長段崇智亦有出席，並上台為中大畢業生作出最後一次致辭，他指原定於日前舉行的畢業禮，因颱風而暫停，就如人生一樣不可預測、充滿挑戰和障礙。段崇智表示，在中大度過逾2500日，心中充滿驕傲與感恩；期望畢業生以專業知識在各行各業推動可持續發展，又引用一篇愛爾蘭禱文，為畢業生送上祝福：「願前路為你而開；願清風把你推載。」



段崇智表示，在中大度過了超過2500日，心中充滿驕傲與感恩；期望畢業生以專業知識在各行各業推動可持續發展。（盧翊銘攝）

今日上午約10時，畢業典禮開始，天空不時下起毛毛細雨，中大校董會主席查逸超、中大校長段崇智及其他院長需張開雨傘進場，再上台就坐。

段崇智致辭時表示，這次是他最後一次在畢業禮上致辭，他憶述在中大度過的多於2500日間，心中充滿驕傲與感恩。他續指，為中大共同定義的卓越精神感到自豪，並感激所有大學成員的奉獻。

段崇智又指，原定於周四（14日）舉行的畢業禮，因颱風而暫停，就如人生一樣不可預測、充滿挑戰和障礙。他感激同事能夠發揮專業精神，在短短數天內補辦畢業典禮。

段崇智致辭時表示，這次是他最後一次在畢業禮上致辭，他憶述在中大度過的多於2500日間，心中充滿驕傲與感恩。（盧翊銘攝）

段崇智感謝大學成員的無私奉獻，令中大在全球三大主要大學排名中均創下歷史新高，穩居全球前50名。他又勉勵畢業生，要積極融入社群，擁抱多元，並繼續參與義務工作；以專業知識在各行各業推動可持續發展。

致辭的最後，他引用一篇源自愛爾蘭的禱文，為畢業生送上祝福：

願前路為你而開；願清風把你推載。

願暖陽照耀你家；願友情處處萌芽。

願腳踏綠茵如毯；願頭頂晴空湛藍。

願喜悅純潔無瑕；願真心不渝不假。



致辭後，段崇智向台下畢業生鞠躬，又合上雙手點頭致意，獲台下畢業生掌聲。段崇智回座前與中大校董會主席查逸超相視，並禮貌點頭致意。儀式完結後，段崇智獨自走向旁邊的白色帳篷，脫下院長袍；他手持拐杖，需其他人攙扶步行下台。