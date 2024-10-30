中大｜段崇智副手、常務副校長陳金樑私人理由不續任　年底將卸任

香港中文大學常務副校長陳金樑辭任，不會出任明年1月起的第二個任期。中大校董會在致教職員信件指，大學校董會今年四月通過再度委任陳金樑為大學常務副校長，任期五年，明年一月起生效，但陳金樑最近表示因私人理由決定不再出任第二個任期，因此，他將於今年十二月三十一日第一個任期完結時卸任，大學常務副校長職位將由明年一月一日起懸空。



中大校長段崇智年初向校董會請辭，提早兩年在明年一月卸任，而在中大校董會改組風波期間，段崇智因病缺席多場立法會審議，陳金樑均以署理校長名義代為出席。中大校董會指，段崇智及候任校長盧煜明同意委任副校長(教育)潘偉賢為署理常務副校長，明年年一月一日起生效，直至下任常務副校長到任，而大學校董會在周二（29日）舉行的會議上決定成立常務副校長遴選委員會。



2023年8月，中大署理校長陳金樑教授（左）頒授榮譽理學博士學位予考里科（Katalin Karikó）教授。（香港中文大學圖片）

香港中文大學常務副校長陳金樑。（香港中文大學專業進修學院YouTube截圖）

副校長（教育）潘偉賢明年一月一日起署理常務副校長

中大校董會發信予教職員宣布大學常務副校長陳金樑因私人理由，決定不再出任第二個任期，將於今年十二月三十一日第一個任期完結時卸任，大學常務副校長一職將於明年一月一日起懸空，副校長（教育）潘偉賢將任署理常務副校長。

成立常務副校長遴選委員會 陳德霖任主席

校董會又指，在周二舉行的會議上決定成立常務副校長遴選委員會，其成員包括由大學校董會副主席陳德霖出任遴選委員會主席、大學校董會主席提名的三名校外校董及候任校長經諮詢現任校長後提名的三名教職員。