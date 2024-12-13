粉嶺高球場｜園境師及文物保護師學會：222棵樹具潛質登記為古樹

就粉嶺高球場的環評覆核案，高等法院早前裁定哥球會勝訴。香港園境師學會及香港建築文物保護師學會今（13日）表示觀迎裁決，認為高球場的文化景觀及生態價值，對北都的整體設計及規劃發展目標有重要角色。



兩學會表示，舊球場中約有222棵樹木具潛質被登記納入「古樹名木冊」，建議政府為粉嶺高爾夫球場的古樹和珍貴樹木作登記；又建議環諮會任命註冊園境師及建築文物保護師加入委員會，並將「文化遺產地點」定義延伸至文化景觀等。



香港哥爾夫球會就環評報告存在不公提出司法覆核勝訴。(資料圖片/歐嘉樂攝)

香港園境師學會及香港建築文物保護師學會敦促政府，重新並全面評估保留粉嶺高爾夫球場舊球場的可行性，按合適的規劃原則，保育舊球場的整體性及原有設計特色。兩學會已成立的文化景觀專責小組將建立溝通平台，邀請各界專家為政府及公眾提供建議。

兩學會表示，是次判詞突顯環評報告中《文物影響評估》及《景觀及視覺影響評估》的重要性，促請政府加強保育現有的文化遺產。學會建議，長遠應將文化景觀納入分區計劃大綱圖（OZP），以規管、保育及管理此類文化資產，並可參考大綱圖內對於自然景觀及棲息地成功的區域保育模式。

政府收回粉嶺高球場32公頃士地。（資料圖片）

重新檢視「文化遺產地點」定義 延伸至文化景觀

學會表示，舊球場中約有222棵樹木具潛質被登記納入「古樹名木冊」，建議政府為粉嶺高爾夫球場的古樹和珍貴樹木作登記。學會強烈敦促政府嚴格執行環評中《景觀及視覺影響評估》及樹木普查必須由註冊園境師監督的要求，以保障有關普查及評估的質素。

學會指出，現時文物保育政策側重於保護建築物或其結構，卻忽視了文化景觀的價值，建議政府建立跨學科及專業平台，重新檢視「文化遺產地點」的定義，從建築物和結構延伸至文化景觀等，全面檢討古蹟評級機制，讓評估範圍延伸至已獲評級建築物的周邊環境或遺址。

政府於去年9月1日收回粉嶺高球場32公頃士地。（資料圖片/洪芷菁攝）

倡建立文化景觀數據庫

此外，學會建議政府建立文化景觀數據庫，運用地理信息系統（GIS）及創新技術，識別和有系統地紀錄香港具歷史價值的城市與鄉郊景觀、文物徑及其他重要歷史遺址。此外，學會建議環境諮詢委員會任命註冊園境師及建築文物保護師加入委員會，以提升審閱環評報告時的全面性。