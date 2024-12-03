粉嶺高球場覆核政府敗訴　李家超：對未來公屋供應量影響不大

政府收回粉嶺哥爾夫球場並計劃用當中9.5公頃地興建公屋，香港哥爾夫球會質疑環保署在土拓署提交環評報告的補充資料存在不公，提出司法覆核，高院最終裁定球會勝訴。特首李家超今日（3日）在行政會議前見記者，表示目前要處理三個問題，包括法律問題，即是否上訴，其次是粉嶺高球場對單一公屋項目的影響，及對整體公屋供應的影響。不過，他表示粉嶺項目的供應改變對十年公屋供應不會有大影響，又稱在此用地建屋屬本屆政府上任前的決定。



12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

高球場用地建屋是本屆政府上任前的決定

被問及高院裁決對未來公屋供應有甚麼影響。李家超表示，政府要處理三個問題，第一是法律問題，包括是否上訴。

其次，他表示政府要評估高球場對該地段建造公屋的單一項目影響，包括所建公屋數量可能減少幾多、延遲多少。他指，高球場建屋的決定是本屆政府上任前提出，原本是在9.5公頃用地，興建約1.2萬個公屋單位，及後因為環保署署長增附加條件，包括減低高度及密度，但現時高院推翻環保署署長決定故需要重新諮詢。他認為一系列改變對該項目影響較大，政府要作出研究及評估。

政府收回粉嶺高球場32公頃士地，部分土地原擬作建屋之用（洪芷菁攝）

初步評估對公屋供應無大影響

第三，是該項目對香港公屋總體供應的影響。李家超表示，政府已經公佈10年公屋需求，現時有足夠土地興建30.8萬個公屋單位，故初步評估粉嶺高球場的公屋項目改變，對整體公屋供應目標無太大影響，但政府都要全面考慮上述三個問題，才能決定下一步跟進工作。

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高院昨日裁定球會勝訴 認為要作公眾諮詢

政府原先收回粉嶺哥爾夫球場，計劃用當中9.5公頃地興建公屋，惟香港哥爾夫球會質疑環保署在土拓署提交環評報告的補充資料，當中雖有多項緩解新措施，但未設公眾查閱期，認為環保署批准的決定存在不公，早前提出司法覆核。高等法院昨日（2日）裁定球會勝訴。法官認為，環評報告加入了補充資料，但資料需要作公眾諮詢，認為環保署繞過程序的做法不符合法定要求。