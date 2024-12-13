大灣區教育展首日　有中學取錄近20位初中插班生　人才子女佔一半

由四間學校議會舉辦的「（大灣區）香港學校教育展」，今日起一連三日在亞博舉行，逾330間學校參展。有中學表示，今日有超過20人即場面試，有一半是人才子女學生，大部份均獲錄取插班，收生情況理想。



有內地家長大讚本地教育多元化，有別於内地着重考試的模式，指雖然擔心難融入香港生活，港人對內地人有偏見，但仍然會選擇在香港留學，「為了讀書沒辦法」。



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大灣區香港學校教育展首日舉行，吸引不少內地家長入場參觀。直資孔聖堂禮仁書院是參展學校之一，該校陳主任表示，今日有超過20人即場面試，大部份獲錄取，主要是初中插班生，收生情況理想。他說，查詢者主要是內地家長，一半經人才計劃來港。該校協助展覽的學生芷淇透露，今日的收生表格已派畢。

陳表示，有面試生去年從內地來港讀書，卻被派到校風或配套較差的學校，因而轉校。他指，該校最大特色是以弘揚儒家思想為辦學理念，而近年內地儒學思潮盛行，相信對內地家長有一定吸引力。

參展幼稚園稱 內地家長對雙語或英語班感興趣

今次展覽有99間幼稚園參展，中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）的鄭滿好校長稱，該辦學團體合共有73間學校參展，當中20多間是幼稚園。她說，留意到不少中小學生參觀展覽，人流尚可，不過戊觀幼稚園攤位的人數較今年7月另一教育展少。

她稱，不少家長對該校的雙語或英語班感興趣，更有來自上海的家長與英語老師交談近15分鐘，了解內地與本港的課程差異。她說，全港適齡人口下降，期望透過展覽補充生源，開拓大灣區市場。

來自江蘇的「雙非」劉女士表示，今日為其兒子搜集入學資訊，希望他插班入讀中二。（任葆穎攝）

雙非家長冀安排兒子回流插班中二 欣賞港教育國際化

不少內地家長特地來港參觀展覽，來自江蘇的「雙非」家長劉女士表示，今日為其兒子搜集入學資訊，希望他插班入讀中二。她同樣認為，本港教育較多元和國際化，内地則着重考試，「其他都不管」。她說，擔心小朋友難融入香港生活，港人對內地人有偏見，但仍然會選擇在香港留學，「為了讀書沒辦法」，又指今日在展覽感受到港人的熱情招待。

來自廣東的王女士稱，希望替一對子女尋找中小學，其中幼女已經即場面試並獲錄取。（任葆穎攝）

新移民家長：港式教育重視學生全面發展 令孩子變得更自信

來自廣東的新移民家長王女士稱，希望替一對子女尋找中小學，其中幼女已經即場面試並獲錄取。她認為，本港教育着重全面發展，課程較務實，令孩子變得更有自信，相反內地教育要求學生不斷「刷題」操試卷。不過她認為，孩子來港後難以馬上找到一間好學校，需時適應香港生活，又指如果孩子喜歡，會盡力為他們報讀課餘活動。

大灣區香港學校教育展由四大學校議會共同籌辦，獲教育局支持。今年參展學校有逾330間，包括117間小學、113間中學及5所高等院校等，較去年增加逾200間。