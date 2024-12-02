聖公會首辦教育展　屬下逾百間中小幼學校參與向家長展示教學理念

香港聖公會辦學至今超過170年歷史，屬下有逾一百多間幼稚園、小學及中學，多年來為香港提供優質的教育服務。為了向家長更好地展示聖公會的辦學理念、學校的獨特性和融合性，聖公會將於12月首次舉辦教育展覽，除了屬下的學校外，還會邀請教省、教聲、檔案館、各社會服務單位、明華神學院，宗教教育中心和香港大學聖約翰學院參展，讓社會大眾更深入地認識聖公會整個教育體系。



聖公會教育服務部總幹事郭始基接受《01教育》訪問時表示， 舉辦教育展的最大目的是讓家長更了解聖公會的辦學理念和方式，特別是公會教育體系「三頭馬車」的概念，並指家長應按子女的實際需要選擇合適他們就讀的學校，而非「一窩蜂只選名校」。他又說，此時舉辦教育展與收生數字無關，不會刻意「hard sell （硬銷）」某些學校，而是希望外界認識屬下每間學校的特色。



聖公會教育服務部總幹事郭始基表示，希望藉着教育展讓外界了解聖公會屬下學校的辦學理念。（廖雁雄攝）

聖公會是本港主要辦學團體之一，共開辦了32所中學，59所小學及49所幼稚園及幼兒園，在澳門亦有兩所學校。展覽將於12月14日至15日，一連兩日在香港會議展覽中心舉行，屬下逾百間學校將會參展，當中包括多所深受家長歡迎的傳統名校。屆時家長和學生可在教育展上與學校代表面對面直接交流，了解心儀學校的辦學特色。參加者無須登記，可免費入場。

學生成續非首要 着重健康成長發展

聖公會於2020年成立教育服務部，協助學校實踐聖公會的辦學願景及理念，協調學校的發展和管理，為學校提供支援和培訓，加強對外的聯繫。郭始基表示，縱使聖公會的教育體系發展已相當成熟，但仍希望透過教育展讓外界多了解公會的辦學理念，特別是聖公會強調的全人教育，當中不只是着重學生的成績，更多是關注學生的成長過程。

郭始基續說，希望家長和學生透過教育展了解聖公會教育體系中「三頭馬車」的理念。他解釋，學校不是唯一的培育學生成長的地方，還有教會和各社會服務單位，透過不同的牧養和服務，使學生健康成長並擁有美滿和諧的家庭及社區生活。他說，教會在學校中的角色並非「只係傳福音」，坦言教會最看重的是有多少學生在生命上有轉變，成為對社會有貢獻的人，而非只關注受洗人數。

郭始基認為，家長應為子女挑選可以讓他們有發揮空間的學校。（廖雁雄攝）

家長挑選學校應以子女特性作考慮

郭始基期望是次教育展能讓家長有機會接觸聖公會旗下不同類型的學校，協助家長為子女配對合適學校。他認為，本港家長往往只關注「邊一間學校出名，升大學人數最多」，然後就一窩蜂地湧去報名，卻忽略了子女的實際需要，直言名校的教學方法未必適合所有學生，「如果用Band 1 學校嗰套教Band 3 學生，就一定係學生受害」。

至於如何為學生挑選合適的學校，郭認為家長一定要充分了解子女的特性和天賦，挑選可以讓學童有發揮空間的學校，「唔好隨便聽人講係地區名校就放佢入去」，因為當學童能力與學校要求不配對時，家長可能需要額外花時間協助學生溫習和輔導功課，「你自己（家長）又辛苦，小朋友又辛苦」，結果只會破壞家長與子女關係。他說，學生回校上課應該是感到開心的，同學之間有團隊精神和互相鼓勵的學習氣氛，學生是否擁好成續並非唯一指標。

加強推廣價值觀教育

展望未來，郭始基表示，聖公會希望加強推廣價值觀教育，讓學生明白何謂正確的生命觀念，並把價值觀教育滲透到日常課堂之中，為此更設計全新的課程並進行試教，稍後會提供給學校使用。另外，未來另一工作重點是關注校園欺凌問題，例如透過繪畫活動讓學生表達內心世界、加強教師培訓，助學校及早識別學生情緒並提供支援。