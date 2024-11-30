內地高等教育展今開幕　施俊輝：同學把握機會報讀心儀院校及課程

由國家教育部和教育局聯合舉辦的2025/26學年內地高等教育展於今日（30日）起一連兩日於會展中心舉行，有意赴內地升學的學生和其家長可到場了解2025/26學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃（文憑試收生計劃）的各項安排及相關升學資訊。現場約140所內地高等院校參與教育展，設立展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等，包括北京大學、清華大學、中山大學、深圳大學等。國家教育部的代表也將於現場講解計劃的收生程序及安排。



署理教育局局長施俊輝於開幕禮上致辭時鼓勵同學把握機會，藉文憑試收生計劃報讀心儀的内地院校及課程，與內地同學們共同學習、共同成長，促進兩地交流合作，把握國家發展及粵港澳大灣區建設機遇。



署理教育局局長施俊輝（左）參觀教育展攤位。（政府新聞網）

施俊輝又感謝國家教育部一直關懷培育香港青年人的工作，每年都會組織龐大的高校代表團來港參與教育展。他表示，文憑試收生計劃已邁向第14個年頭，多年來取得良好的成果。計劃自2012/13學年推出至今已有超過4.7萬名香港學生通過計劃報考內地高等院校。在2025/26學年，參與計劃的院校將增加至145所，為學生提供更多選擇。

教育展設有多場分享會，主題包括由內地院校代表介紹課程特色、內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。教育展同時設有網上平台，學生及家長可以前往瀏覽所有參與計劃院校的虛擬展覽攤位。

署理教育局局長施俊輝博士（前排中）與其他主禮嘉賓和院校代表合照。（政府新聞網圖片）

教育展於香港會議展覽中心展覽廳3DE舉行，明日（12月1日）開放時間為上午10時至下午6時，免費入場。教育局聯同中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關文憑試收生計劃及內地升學的全面資訊，指南將於教育展免費派發，電子版亦會上載至教育局網頁。

此外，教育局自2014年起推行「內地大學升學資助計劃」，有意到內地升讀學士學位課程的香港高中畢業生可獲經入息審查資助或免入息審查資助。資助計劃的資助金額會按院校所在地區與香港的距離，分三個類別發放，詳情可瀏覽教育局網頁。