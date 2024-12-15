北都優質農地未納農業優先區　漁護署稱要平衡保存耕地及城市發展

漁護署日前公布37個農業優先區，有團體關注北部都會區內不少優質農地並無包括在內。漁護署署長黎堅明表示，在篩選優先區時，一直有與發展部門溝通，須平衡農業與發展，因此「盡量唔會喺發展區搵優質農地」。

香港農業聯合會主席陳建業表示，在北都發展下，農業自然會被壓縮。據他了解，北都範圍內將有11個禽畜養殖場受影響，部份可能改為以多層式「樓房」養殖，至於菜場和茹場，未來會放入公私營合作的第二期農業園。



37個農業優先區。（漁護署向立法會提交文件）

去年底公布的《漁農業可持續發展藍圖》建議，將優質農地劃定為「農業優先區」。37個農業優先區日前出爐，一共980公頃，包括北區蓮麻坑、元朗山下村、大嶼山橫塘等地。有團體關注，不少北都內的優質農地未被納入。

（左起）漁農界立法會議員何俊賢、漁護署長黎堅明及立法會議員楊永杰。（盧翊銘攝）

黎堅明出席活動時表示，篩選農業優先區時，一直有與發展部門溝通，希望盡量取平衡，「如果我哋睇到可能有發展時，就盡量唔會喺發展區搵優質農地」。他續道，「當然發展區內仲有少數（優質農地）」，但他指除了保存優質耕地，城市發展是不可或缺。

新發展區綠化帶擬種菜種茄

黎堅明表示，未來規劃新發展區時，將在休憩地方、綠化帶加入農業元素，「除了種花種草，都可以種植食物，例如蔬菜、車厘茄、士多啤梨」。他認為，農業發展與城市發展仍能相配合，「環境一樣舒適，好多元化」。他又以建設中的天水圍街市為例，已預留天台作水耕用途，實現「現耕現賣」。

（右）香港農業聯合會主席陳建業表示，北都發展下，農業自然被壓縮。（盧翊銘攝）

11個禽畜養殖場料受北都發展影響 部份或搬「樓房」養

香港農業聯合會主席陳建業在同一活動表示，北都發展下，農業自然被壓縮，「個個都爭地」。據他了解，北都內將有11個禽畜養殖場受影響，此外亦有一些菜場、茹場。他形容情況是「有危有機」，部分豬場、雞場或改為在「樓房」養殖，至於菜場等則可搬入公私營合作的第二期農業園，稱有信心解決未來困難。

他又提及，農業優先區大部分土地持有者是原居民或發展商，期望政策能鼓勵他們出租土地予農戶，令農戶有發展空間。

漁農界立法會議員何俊賢表示，現時部份農地被破壞、荒廢，認為「農業優先區」能保障農地，但未來農業應走「現代路線」，「農地是需要，但是否必要？」他提及，兩期農業園及多層式禽畜養殖場，加上四個新魚類養殖區，將能集中資源；同時在發展項目規劃農業用地，可與發展相得益彰，取得共同利益。