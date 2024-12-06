百年老村攸潭美村最快2027收地發展大學城　村民憂滅村嘆忽略人情

發展局上月公布北部都會區元朗牛潭尾（攸潭尾）初步規劃，佔地約127公頃，當中超過三分之一範圍、擬發展為大學城，預計有1300名非原居民受影響。在周四（5日）的居民大會，快將七旬、祖父是開村村長，五代人都在牛潭尾村成長的村民形容牛潭尾村充滿大自然氣息，不解為何要在此地發展大學城，嘆忽略人情：「未必一定要大學城喺度就有文化氣息」。他又認為發展不一定要車水馬龍、高樓大廈林立。



發展局副局長林智文周四晚，連同規劃署及土拓署等有關部門，應立法會議員劉國勳及新田鄉事委員會邀請，出席在牛潭尾村村公所外空地舉行的居民大會，簡介收地及賠償等安排。（吳美松攝）

收地補償將沿用現時政策 最快2026年凍結登記

發展局副局長林智文連同規劃署及土拓署等有關部門，應立法會議員劉國勳及新田鄉事委員會邀請，周四晚出席在牛潭尾村村公所外空地舉行的居民大會，簡介收地及賠償等安排。

林智文表示，最快2026年進行清拆前登記及凍結登記，並通知受影響村民預計遷出日期，首批土地預計於2027年收回。有村民質疑收地倉猝，劉國勳表示據其經驗，越早凍結登記對村民最有利。林智文又指，收地補償將沿用現時政策，包括兩級制的收回土地特惠補償，其中農地首級賠償為每平方呎1,070元。當局預計到2027年，房協專用安置屋邨合共約有5,700個資助出租/資助出售單位，分別位於古洞北、粉嶺百和路及洪水橋/厦村。

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長者村民稱夜不成寐憂滅村

當晚，牛潭尾村內張貼了不少反對發展的橫幅，寫有「反對滅村」、「愛我鄉粹 護我家園」、「誓保牛潭尾村」等字句。居民大會開始前，有村民表示村內長者得知發展消息後「驚到夜晚瞓唔着覺」，又擔心長者日後不適應新環境。

朱先生已將70歲，其祖父是開村村長，五代人都在牛潭尾村出生及成長。他批評當局事前並沒有知會或諮詢村民意見，今次更是在劉國勳等人邀請下才入村簡介收地安排，對村民毫不尊重。他指牛潭尾村充滿大自然氣息，不解為何要在此地發展大學城，「未必一定要大學城喺度就有文化氣息」。他又認為發展不一定要車水馬龍、高樓大廈林立。

朱先生已將70歲，其祖父是開村村長，五代人都在牛潭尾村出生及成長。他批評當局事前並沒有知會或諮詢村民意見，對村民不尊重。（吳美松攝）

村民憂如數碼港等成「假大空」

村民王先生（化名）在牛潭尾村已住了超過50年，一家三代都是牛潭尾村民，他提出意見時表示牛潭尾村是他與父母，以及所有村民生活的根，但當局決定發展時卻忽略人們與土地的聯繫及人倫關係。

他又認為，現時香港財政赤字錄得1,000億元，擔心大學城計劃最後只如數碼港、中醫港般「假大空」。

外籍村民提土地交換

一名外籍女村民表示，她居住在牛潭尾村已有15年，有農場種植、村內環境宜人，提出以土地換土地方式安置（Land Swap），使居民可維持原有生活。

於牛潭尾耕種近10年，建立新興農場牛潭尾信心米品牌的農戶吳卓恆就關注發展大學城時，會否為農戶提供特殊復耕安排，林智文回應指農戶可獲賠償，亦會安排他們到農業園復耕。吳卓恆在會後表示，現時資訊仍不足夠，就算到農業園復耕，當局亦未有清楚指出是到第一期還是第二期農業園，可能會考慮自行另覓耕地。他又強調耕作最重要的是「有planning」，但現時有困難，或者會將部分用具改為可拆卸式，以免日都後搬遷麻煩，不過最好當然是繼續在牛潭尾村耕作。

劉國勳在會後向傳媒表示，入村前已知道有反對聲音，但官員仍願入村出席居民大會，而不是在村外地方聽取意見。他又透露會後與兩名村長等人在閉門會議中討論成立工作小組的細節。他表示日後村內應會設有社工隊，跟進及解答居民問題。被問到發展是否事在必行，劉國勳表示當公布北環綫，會有牛潭尾站時，已有村民料到會收地，如今只是有更清晰的收地資訊。

有村民原計劃在居民大會前，帶傳媒入村內導賞，考察及採訪受影響村民、錦鯉場及歷史建築等，惟傳出有「高層人士」入村與村長見面，籌辦導賞團的村民感到壓力下，決定取消行程。

牛潭尾村內張貼了不少反對發展的橫幅，寫有「反對滅村」、「愛我鄉粹 護我家園」、「誓保牛潭尾村」等字句。（吳美松攝）

牛潭尾村內張貼了不少反對發展的橫幅，寫有「反對滅村」、「愛我鄉粹 護我家園」、「誓保牛潭尾村」等字句。（吳美松攝）

區議員嫌大學城不夠大 關注交通配套問題

同日早上，元朗區議會城鄉規劃及發展委員會討論過牛潭尾的發展建議，有區議員關注交通配套問題，建議當局優先處理交通。多名區議員認為大學城只佔約46公頃「唔夠大」，如委任議員湛家雄說「叫得『城』嘅話，顧名思義係有一定規模」，而民建聯司徒駿軒亦舉例指中文大學佔地138公頃，表示「係咪應該叫中文大學城呢？」委任議員沈豪傑就關注引入大學的標準，認為「引入啲排名仲低過我哋香港啲大學有咩意思呀？」

發展局北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲回應指，香港土地有限「貴精不貴多」，而且中大是一個「山頭」，與牛潭尾大學城不能直接比較。而且大學城比起同在市區的理工大學及城市大學，各只有10公頃的面積大。