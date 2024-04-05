北部都會區｜農地補償金額一再下調　劉國勳倡鎖定價格

北部都會區發展時會大量收地，政府會提供特惠補償，而政府今日（5日）調整特惠補償金額，第一級別農地由2022年5月的每平方呎1,510元及2023年的1,267元，進一步下調至1,114元。



民建聯新界北立法會議員劉國勳表示，政府收到公布後未有立即展開，但補償價值卻不斷下調，希望政府可以參考市建局做法，鎖定某個日子的價格，讓業主不會因政府收地時序問題而影響賠償。



劉國勳建議公布發展計劃時，鎖定收地的補償價格。（資料圖片/林靄怡攝）

劉國勳說，收到不少農地持有人反映，政府早前公布古洞北/粉嶺北、洪水橋/廈村新發展區的計劃，但收地工作未有在公布後立即展開，部份甚至延期，而政府公布的補償價格一直下調，形容農地持有人「只能任由宰割」。

發展計劃公布後未即時收地 補償呎價逐年下跌

劉國勳指政府早前已經接納他的建議，壓縮造地的流程，政府在獲得行政會議授權後便可開始收地和發放安置補償，毋須等待立法會批准工程撥款。他表示，政府宣布收地後，有關土地的用途基本上已被凍結，業主只能等待政府正式收地及補償，不過就出現頗長的時間差，相關補償價格在這段時間內下調。

參考市建局 鎖定指定時間的價格

他認為，為了令收地工作更順暢，政府可以參考市建局的做法，公布發展時將收購價格定在指定的參考日子，讓業主不會因為收地時序而影響賠償。

此外，劉國勳亦期望政府在公布發展計劃後，盡快啟動收地工作，以收窄當中的時間差，而且土地需要經過平整等前期工程，早一日收地，就能加快北部都會區建設。