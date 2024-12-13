PANDA GO香港遊｜700熊貓現身昂坪　羅淑佩賣萌：人自然開心起來

全球最大型熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，明日（14日）起一連兩日登陸昂坪360，昂坪市集將展出700隻熊貓雕塑，而熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦會在今個星期六出沒，跟遊客打卡互動。

昂坪360今日夥拍世界自然基金會香港分會及主辦單位將超過700隻「超萌」大熊貓雕塑悉心佈置於昂坪市集，而文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日率先到場參觀，更捧起熊貓雕塑打卡留念。羅淑佩在社交平台表示，看到熊貓雕塑加上好天氣，人就自然開心起來，她現場所見，昂坪中外遊客不少，熱鬧得很，且都玩得開心。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩12月13日率先到昂坪市集參觀，她表示看到熊貓雕塑加上好天氣，人就自然開心起來。（羅淑佩Facebook）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩12月13日率先到昂坪市集參觀，她表示看到熊貓雕塑加上好天氣，人就自然開心起來。（羅淑佩Facebook）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩12月13日率先到昂坪市集參觀，她表示看到熊貓雕塑加上好天氣，人就自然開心起來。（羅淑佩Facebook）

由AllRightsReserved主辦《PANDA GO！香港遊》公眾展覽第二站明日及後日（15日）在昂坪市集牌坊旁廣場舉行，時間由早上11時至下午5時，當日亦有一眾KOL提前撐場。

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展覽期間有超過700隻大細熊貓現身昂坪，亦有五部纜車車廂放置熊貓雕塑，羅淑佩今日（率先到場參觀，更捧起熊貓雕塑打卡留念，並在社交平台表示，看到牠們，加上好天氣，人就自然開心起來，而在現場所見，昂坪中外遊客不少，熱鬧得很，而且都玩得開心。