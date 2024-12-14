港島區聯網研合併　東區醫院原擬擴建加500病床　盧寵茂稱再檢視

醫管局正籌備第二個十年醫院發展計劃，並研究將港島區兩個聯網合併。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席港台節目《星期六問責》提到，2041年港島區的人口會減少，考慮到要善用資源，合併聯網可以共同照顧120萬人，相信可以提升培訓及服務。他又強調，東區醫院會維持現有服務，不存在病人要轉到瑪麗醫院看病或探病。至於東院擴建、加500張病床的計劃，盧寵茂指會再檢視



盧寵茂提到，2041年港島區的人口會減少，考慮到要善用資源，合併港島兩聯網可以共同照顧120萬人。(資料圖片)

研港島區聯網合併 重申不會「殺院」 不存在跨區求診

盧寵茂表示，因應人口結構改變及人手配合，當局正檢討重組醫院聯網，很快會公布細節，當局之後會重新考慮第二個十年醫院發展計劃，會檢視每間醫院需要額外設施等問題。

他認為，將港島東及西兩個聯網合併後，可互補不足和協調，而各大醫院會繼續提供主要服務，部份服務則會按照醫院的優勢而調整，強調合併不會令某間醫院消失，巿民亦毋須跨區看醫生。東區醫院擴建計劃，原擬增加500張日間病床，盧寵茂指會再檢視，「到底這500張日間病床會不會做或放在甚麼地方做，我們會整體再考慮。」

醫管局正檢討公營醫療收費，盧寵茂表示，收費不一定只是加，有機會減。(資料圖片)

急症室危急病人收費可研減

醫管局正檢討公營醫療收費，盧寵茂表示，目前9成醫院服務都在公立醫院，作為安全網服務全港市民，包括中產。他說，當局期望將有關安全網「織得更寬更厚」，收費不一定只是加，有機會減。

他舉例，急症室的第1及第2類危急病人是政府的責任，收費有可能減免。而第4及第5類輕症病人的政府補貼做得更精準，由於公營醫療收費仍在檢討，未能透露細節，將適時公布。

他認為，檢討公院收費並非簡單按照通脹，需要視乎數據。他指出，領取綜援及高齡長者津貼人士屬弱勢社群，另一類弱勢是因重病以致很大醫療支出的中產人士，需要有機制協助他們。

盧寵茂認為，過往的公營醫療88%資源用於醫院服務，其餘12%資源放在基層服務，以致很多輕症都走到公立醫院，做成惡性循環，令公立醫院承受很大壓力，須改變「倒三角狀態」。另外，政府正重整公營醫療「三頭馬車」的工作。

盧寵茂表示，本港有兩間世界級醫學院，第三間醫學院必須做到優勢，形容是「許勝不許敗」。(資料圖片)

政府正籌建本港第三間醫學院，盧寵茂表示，本港有兩間世界級醫學院，第三間醫學院必須做到優勢，形容是「許勝不許敗」。他指，屆時院校將會招收已有一個學位的學生，除吸引本地生及非本地生報讀，特別是在外國出生的華人。他指出有關安排屬於「錯位發展」，可以避免惡性競爭。