公院收費檢討｜盧寵茂稱非為加價　政府承擔97%成本須更善用資源

政府正檢討公營醫療服務收費，醫務衞生局局長盧寵茂表示，收費是引導市場使用服務的有效因素之一，提到現時97%的醫療成本由政府承擔，但在人口老化、醫療科技進步下，財政難以維持，強調並非為加價，檢討是有加有減，將資源留給最有需要的人。



施政報告提出醫療改革，他指會醫管局、衞生署及基層醫療署會有明確分工，例如衞生署皮膚科服務希望能交由醫管局做。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，檢討公營醫療服務收費並非代表加價。（資料圖片/黃浩謙攝）

稱檢討收費有加有減 目標補貼重症、長期病等患者

盧寵茂今日（26日）在電台節目提到正檢討公營醫療服務收費，稱檢討收費並非代表加價，因現時97%的醫療成本由政府承擔，但在人口老化、醫療科技進步下，按照目前收費水平，財政難以維持，強調檢討是有加有減，將資源留給最有需要的人。

他指，今次檢討屬有加有減，輕症病人可由市民承擔一些，但更重視是減的部分如何能幫助更多病人，包括做好目標補貼，「重症、危急、長期病，會因為健康失去財富，我哋應該幫佢多啲。」

政府正檢討公營醫療服務收費並非代表加價。（資料圖片）

至於施政報告提到醫療改革，他指會醫管局、衞生署及基層醫療署會有明確分工，例如基層醫療署可提供更多的慢病管理等的工作，分擔衞生署治療方面的工作，而衞生署皮膚科服務因歷史因由，一直由衞生署提供服務，將來希望交由醫管局去做。

施政報告亦提到支持籌建第三所醫學院，盧寵茂稱醫學院涉及醫療、培訓資源、師生來源、及病人等，若第三間醫學院做得不好，有可能與現有兩間醫學院出現惡性競爭，故須小心處理，籌備新醫學院工作組會仔細制訂標準，要求有意開設醫學院的大學提交建議書，以確保資源用得其所。

另外，「1+」審批機制將由下周五起擴展至所有新藥，盧寵茂稱「1+」審批機制由去年11月開始，至今已有超過80間藥廠、共200多款藥物有意申請，當中有5款藥在短時間內通過機制審批，第一款獲審批治療結腸癌的標靶藥，已經進入專科藥物名冊，病人不需要通過繁複程序使用藥物，亦可透過醫管局標準收費使用，藥物的價錢將減低約三成。

他指過往本港在藥物審批採取較保守安全的「第二層審批」，但認為長此下去便會落後，採取較積極的審批制度可加快提供藥物，並透過提供更多選擇降低藥物價格，有關工作亦可轉化成為產業經濟，配合大灣區龐大市場，可以吸引內地生物醫藥企業來港，又重申審批機制一直強調質量、安全及效果，而藥劑業及毒藥管理局亦會根據本地臨床數據評核，再作出批准，不會因想加入更多新藥而「放水」。