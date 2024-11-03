「社區藥房」料每區五至六間　盧寵茂：傷風感冒非服務對象

施政報告提到2026年第四季推出「社區藥房」計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今天（3日）表示「社區藥房」主要服務公立醫院、居院舍或慢病共治計劃的病人，惟普通傷風感冒的病人並非「社區藥房」的服務對象。他透露初步估計每區設至少五至六間「社區藥房」，配藥費用跟醫管局服務一樣，如需額外藥物諮詢才另加收費。



10月16日公布的施政報告，公布社區藥房計劃於2026年第四季推出。圖為樂善堂社區藥房。（羅國輝攝)

盧寵茂出席電視節目時表示，「社區藥房」推出後方便病人領取醫管局藥物。（無綫電視節目截圖）

「社區藥房」非服務傷風感冒病人

盧寵茂出席電視節目時表示，「社區藥房」推出後方便病人領取醫管局藥物，「唔需要一次過攞六個月藥啦，每次攞一個月，然後喺附近嘅『社區藥房』可以攞到啦」，服務涵蓋公立醫院、居院舍或慢病共治計劃的病人。

要市民會用嘅話，必須要十八區全覆蓋，初步估計起碼一個區至少五間、六間先得。理論上社區呢啲設施應該喺你門口，起碼有合理距離，避免去醫院仲近過去「社區藥房」。 醫務衞生局局長盧寵茂

被問到為何要2026年才推出，盧寵茂解釋設立「社區藥房」並不簡單，首先要建立基層醫療藥物名冊，之後採購常用的藥物，電腦系統亦要升級，再者要聘請足夠的藥劑師，並提供足夠培訓。

他形容至今藥劑師對「社區藥房」反應良好，「佢哋唔單止配藥咁簡單，可以為市民提供用藥安全，同埋個健康管理，好多可以幫到」，惟普通傷風感冒的病人並非「社區藥房」的服務對象。

10月16日公布的施政報告，公布社區藥房計劃於2026年第四季推出。圖為樂善堂社區藥房。（羅國輝攝)

盧寵茂說「社區藥房」配藥費用跟醫管局服務一樣，如需額外藥物諮詢才另加收費，「由藥劑師訂收費」，惟非強制性，由病人自行選擇。

普通科門診日後主要服務弱勢社群

《施政報告》亦提出要改革醫管局、衞生署及基層醫療署的定位，衞生署集中做監管等，不再提供胸肺、皮膚科等治療服務。盧寵茂說公立醫院定位是服務弱勢社群，或危重病人，危重的定義包括中風、心臟病、癌症、嬰兒罕見病、遺傳病等。此類危重病人除非是弱勢社群，否則都要付費，惟會研究提供資助。

普通科門診係照顧弱勢社群嘅一個， 「家庭醫生」，而其他嘅人佢就應該去搵社區入面其他家庭醫生。否則我哋再培訓幾多醫生都好啦，都係浪費。 醫務衞生局局長盧寵茂

被問到現時私家醫生收費較普通科門診貴，政府應否出手拉近收費水平距離，盧寵茂認為「唔可以一竹篙打一船人，個別家庭醫生收費，其實都已經我覺得好合理」，強調家庭醫生較熟悉病人的健康狀況，便可避免很多不必要的費用、藥物。