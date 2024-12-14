啟德體育園澳門對關島｜港足總派票亂惹轟　臨場准未登記球迷入場

啟德體育園青年運動場今日(14日)舉行東亞足球錦標賽外圍賽2024其中一場分組賽，澳門對關島，原本安排即場派發門券，但香港足總昨日（13日）突然改為網上登記，名額400個，令部份球迷、包括澳門球迷到場始知「食白果」。賽事下午2時展開，有澳門球迷特意觀賽到網上登記，批評突改安排過急，要登記不是問題，「但要早啲講」。最後，啟德體育園現場職員表示，足總與啟德體育園磋商後，園方決定派手帶予未網上登記球迷，讓他們即場登記。大會宣布入場人數為534人。



來自澳門李先生和容先生買到網上飛，認為突改安排過於趕急，「最好唔好啦，因為都好趕」，「大家都想一齊睇澳門隊」。他續道，購票不是問題，「但要早啲講」。

他們今日到香港，晚上亦會到旺角大球場觀看另一場東亞足球錦標賽外圍賽2024，中國香港對中華台北。他認為場地在哪都沒問題，例如將軍澳也不介意，但對於提前一晚到港的澳門人，安排並不理想。

港人羅先生亦搶到網上飛，他認為足總安排不合理，「5點幾話6點派，唔make sense，返緊工未必睇到」。對於網上名額只有400個，他認為並不足夠，猜測是因為壓力測試不好，而突改安排。至於後來補派手帶入場，他指較只派網上門票好。