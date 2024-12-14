啟德體育園｜東亞外突改門票安排　澳門球迷怒斥：俾人一腳翹起

啟德體育園青年運動場連月有測試賽舉行，不過，下午上演的東亞盃外圍賽則爆出門票安排混亂。賽事於下午兩時舉行，由澳門對戰關島，原定於開賽前2小時，場地入口派發門票，惟開賽前不足24小時，足總突然公布改為網上登記，只限400個名額，不少澳門球迷批評通知時間倉促，未能取得門票，在社交帖文留言大吐苦水，更形容「俾人一腳翹起」。



其中一名球迷向《香港01》表示，質疑入場名額太少。他指，自己「好好彩」取得門票，但今午12時到達青年運動場時，見到高峰期有約10多人「摸門釘」，與職員發生爭執。《香港01》向足總查詢事件，正待回覆。



東亞足球錦標賽外圍賽2024之A組賽事今日（14日）在啟德體育園青年運動場舉行，原定於開賽前2小時在比賽場地公眾入口派發門票，惟開賽前不足24小時，足總在社交平台公布改為網上登記。（網上截圖）

東亞足球錦標賽外圍賽2024之A組賽事周六（14日）下午2時正，在可容納5000人的啟德體育園青年運動場舉行，由澳門對戰關島。足總於本月3日在網站公布，該場賽事為免費入場，原定於開賽前2小時起在比賽場地公眾入口派發門票，每人限取一張，門票先到先得，派完即止。不過翻查網頁，則未有公布入場名額。

足總於本月３日在網站公布，該場賽事為免費入場，原定於開賽前2小時起在比賽場地公眾入口派發門票，每人限取一張，門票先到先得，派完即止。（足總網頁截圖）

開賽前一日改網上登記 澳門球迷批通知倉促 「衫都執好晒」

但足總於開賽前不足24小時，在社交媒體公布更改門票安排，表示「經與有關持分者商議」，將改以填寫Google表格登記換領免費門票，登記時間於昨日傍晚6時正開始。已登記門票者，可於賽事當日中午12時正開始換領門票。

隨後足總再發帖，指門票已售罄，亦不設現場售票，未有門票的球迷可透過直播觀賽，事件惹來大批球迷不滿，有人批評通知時間倉促，在帖文留言「衫都執好晒，準備收工坐車過香港住一晚聽日入場支持澳門隊。姐係而家可以轉場去夜繽紛？」、「嗰啲專登澳門或者關島飛過嚟嘅球迷嚟到香港網上睇，厲害了我的足總」，更有人直言「俾你（足總）一腳翹起」。

球迷質疑400名額太少 批主辦方未有及早公布惹誤會

球迷Damon向《香港01》表示，青年運動場的場館可容納5000人，原以為賽事當日的入場人數相同，惟直至昨日足總在網上公布，始知只有400個名額。他質疑名額太少，以較早前的B組賽事台北對蒙古為例，該場賽事的入場人數為892人，但今次的Ａ組賽事卻只有少於一半的名額。他指，加上今次有外隊作賽，認為主辦方應該「預鬆啲」入場名額。

稱現場10多人「摸門釘」 與職員爭執

他憶述，昨日下午5時接獲朋友通知，指改為傍晚6時網上登記，他形容自己「好好彩」取得門票，但不少朋友因工作或未及時留意到通知，故未能取票。他認為足總「必須要有合理解釋」，向公眾交代事件，又指擔心會有球迷從關島遠道而來，卻要「摸門釘」。

他亦透露，今日正午12時到達青年運動場時，見到高峰期有約10多人因未知安排改動或不諳使用網上科技，到場館外始知未能進場，與職員發生爭執。

開賽前2小時，澳門足總在社交平台公布，「經協商後，將有數十張門票給予澳門隊球迷」，持澳門居民身份證的球迷可於觀眾席入口登記資料後取票，名額先到先得。（網上截圖）

澳門足總：將預留數十張門票 澳門球迷：好多朋友即刻出曬嚟

開賽前2小時，澳門足總在社交平台公布，「經協商後，將有數十張門票給予澳門隊球迷」，持澳門居民身份證的球迷可於觀眾席入口登記資料後取票，名額先到先得。澳門球迷王先生表示，很多球迷朋友得知消息後，「即刻出曬嚟。」

王先生說，原本未能登記門票，後來「東拼西湊」才向朋友取得兩張門票。對於港足臨時改為網上登記門票，他形容感到「非常無奈」，認為主辦方應及早通知有關安排。他說，自己並非本地人，不了解港足總的處事手法，但據他昔日在港的觀賽經驗，慣常做法是在現場取票。他又指，理解主辦方的難處，「但對於我哋（球迷）係無時間應對呢個應變。」

他同樣認為400個名額太少，「我睇過兩至三次本港頂級聯賽，每次平均都一千多人入場，更何況是國際賽？」

就賽事門票突然更改安排，《香港01》向足總查詢事件。有網民質疑是否涉政府部門指示。《香港01》向文化體育及旅遊局查詢，有否要求足總改變票務安排、有關安排是否理想等，正候回覆。啟德體育園稱賽事由足總安排，就事件無回應。