澳門回歸25年｜1.5萬人識葡語　發展成中葡合作精準聯繫人有障礙

澳門回歸25年，即將上任特首的岑浩輝表示澳門要做好「中葡合作精準聯繫人」，推動中國與葡語國家的經貿、教育等合作。翻查數據，澳門僅2.3%人口、 約1.5萬人懂得說葡萄牙語。

有修讀中葡翻譯畢業的澳門人指疫情後找工作有困難，屢被壓價。她亦有在中學教書，但指學生覺得「冇用」，只流於選修和「興趣班」，令能流利說葡文的人少之又少，停滯不前。她指新特首岑浩輝曾在葡萄牙學葡語，期望新一任政府更大力推廣葡文。



澳門候任行政長官岑浩輝（右）表示澳門特區要做好「中葡合作精準聯繫人」。（黃浩謙攝）

岑浩輝稱澳門要成為中葡雙語人才培養基地

國家「十四五」規劃訂明深化澳門作為中葡合作平台的角色，澳門候任行政長官岑浩輝近日亦表示澳門要做好「中葡合作精準聯繫人」，推動中葡合作，構建中葡金融服務平台、中葡雙語人才培養基地等。

岑浩輝曾於葡萄牙留學，能說流利葡萄牙語。跟他一樣的「中葡雙語人才」，在澳門只佔極少數。根據澳門2021年人口普查，只有2.3%、1.5萬人懂得說葡文，比起懂得說菲律賓語的2萬人還要少。

澳門政府近年舉辦活動，向學生宣傳葡萄牙文化。(資料圖片)

中葡雙語人才：近年收入大減 現實好「骨感」

25歲的Belinda中學時學習葡文三年，大學修讀中葡翻譯，曾到葡萄牙交流，現於多間中學、私人教育中心教授葡文，亦有從事翻譯、主持等工作。她表示當初學習葡文是「貪玩」、「咩都想試」，加上政府提供免費葡文課程，於是報讀。

「好多學生問我讀葡文有冇用，出嚟有冇嘢做…… 以前啲人話讀葡文出嚟唔愁做，但現實係好『骨感』（不豐厚）。」Belinda 2021年正值新冠疫情時大學畢業，她形容經濟至今不景氣，無論是教學、翻譯、當雙語主持，經常被人壓價。疫情前1,000元的一個工作，現時酬金只剩下一半，「物價漲，人工唔漲，你諗下物價比起十年前都唔知翻咗幾多倍。」

中葡翻譯畢業的澳門人Belinda表示，近年找工作屢被壓價。（受訪者提供）

葡文學生增 不少人仍覺得「冇用」

Belinda欣賞澳門政府近年推出多個計劃，安排學生到葡萄牙升學，由以往只得法律、翻譯及教育，增至50多個學系，希望培養「複合型人才」。學習葡文的中學生亦漸漸增多，主要分兩類，一類是父母懂得葡文，有意培育下一代；另一類是普及葡文教育觸及的學生，他們普遍覺得中學畢業後也用不着葡文，只是流於興趣班的熱度，葡文水平停滯不前。

即使是葡文教師，亦會擔心教得太難。「有次個同事問我會唔會Push得學生太勁、太難，我係強烈唔認同。」Belinda：「我話十年前，我高中三年每一年都係學緊『Olá, bom dia!』（你好，早晨！）去到大學我先真真正正學葡文，唔通三年我哋都淨係教『Olá, bom dia!』？」

學校係想推行，政府都好努力去做，但好多學生既定觀念覺得學葡文冇用。葡文又唔似英文咁國際化，學葡文只係應付老師。個社會亦未展示到出嚟有咩用，可能仲需要啲時間。 澳門葡文老師Belinda

Belinda希望新特首上場後，無論是葡文教學或是與葡文相關的就業情況可以改善，「新特首係葡萄牙（進修）出身，我覺得會推行更多有關葡文教學嘅內容。」

中葡翻譯畢業的澳門人Belinda曾到葡萄牙義教。（受訪者提供）

土生葡人議員：葡文人才一直短缺

澳門立法會議員高天賜是土生葡人，他認為澳門葡文人才一向不足，很多法院判詞、政府回覆文件、立法會文本等，往往要幾個月後才收到。高天賜說：「崔世安年代已經話缺翻譯，嗰陣話缺200幾人，到而家情況都未有改善。」他認為人手短缺窒礙澳門成為中葡交流平台，希望政府向中葡雙語提供津貼等誘因，改善待遇，吸引新人入行。