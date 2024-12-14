澳門回歸25年｜候任特首岑浩輝：沒有退路　帶領大家勇往直前

澳門第六任行政長官岑浩輝下週五 (20日) 會在國家主席習近平監誓下宣誓就任。他接受訪問時談到參選及當選後的心路歷程，他稱當到北京獲國家主席習近平接見，及接受總理李強任命後，便是責任和擔當：「沒有退路的」。岑浩輝展望接下來帶領新的管治團隊和澳門市民勇往直前，希望能夠帶領澳門取得更好發展，創造美好的澳門家園。



岑浩輝下周五會宣誓就任澳門第六任特首（廖雁雄攝）

岑浩輝是澳門首位並非來自商界，從司法體系出身的行政長官。他接受澳廣視專訪時，回顧由參選到競選再到當選，並接受中央任命，整個過程不足一百日，形容心路歷程變化很大，期望上任後帶領澳門取得更好發展。回顧參選過程，他於8月22日出席一個關於「一國兩制」的學術研討會時接受傳媒訪問，首次向外透露考慮參選。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

岑浩輝形容對當天印象深刻，當日有傳媒問他是否考慮參選時，是他首次告訴社會正考慮此事。他強調，當時只是考慮但未最後決定：「安逸的生活人人也嚮往，但是如果自己認為或社會有期待，希望對這個社會貢獻，我真是很喜歡澳門這個社會，有些貢獻是也可以考慮。」他透露，是幾位相識多年的司法官建議他考慮參選，經過深思熟慮，終在8月28日正式宣佈參選。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝公布政綱。（黃浩謙攝）

由決定參選到競選，岑浩輝說一路上全力以赴了解社會，努力爭取選委的支持，期間心境是平和、踏實的，一點也沒有猶豫，很堅定地去做。

這個或許是我自己的處事作風，即是定了一個目標，就要一步一步腳踏實地，全力以赴盡我所能去做好。 澳門候任行政長官岑浩輝

11月1日，岑浩輝在北京獲國家主席習近平接見，同場由國務院總理頒授澳門第六任行政長官國務院令。（澳廣視提供片段截圖）

不過，由宣布參選至當選及接受中央任命，過程其實不足一百日，岑浩輝形容心路歷程變化很大，尤其是到北京獲國家主席習近平接見，及接受總理李強任命後：「就是一種責任和擔當」。

沒有退路的，已經在前面的路上，踏上了一條路，只能夠與大家、團隊、與澳門市民一起勇往直前。 澳門候任行政長官岑浩輝

岑浩輝於1986年由內地移居澳門，修讀法律的他，1994年成為首批法院司法參事之一，之後長期在法院及檢察院工作，至今逾三十年，法官形象早深入民心，競選過程中，很多人仍習慣稱他為「岑官」，如今他的身份已改變，他笑言不介意繼續被稱為「岑官」：「這個稱呼也挺順，這麼多年了。」

競選時自稱非常「貼地」常到超市與街市買菜的他坦言，宣佈參選後，再沒有去過買菜。他很懷念這種生活，但認為這是必須要的轉變：「作為行政長官，就要做行政長官，一定要轉變。」預期日後必定會因為工作犧牲與家人相處的時間，但家人十分支持與理解。