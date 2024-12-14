澳門回歸25年｜11人成下任行政會成員　「新丁」關注經濟適度多元

國家主席習近平下周三（18日）至周五（20日）會到澳門，出席慶祝澳門回歸祖國 25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。澳門也公布了第六屆行政會委員名布，十一名委員中有五人是現屆委員，獲留任。他們將於112月20日宣誓就職。多名候任行政會委員均表示，未來會關注經濟適度多元發展。



岑浩輝委任出第六屆行政會委員，下周五宣誓就任（梁鵬威攝）

委出六名新委員 多人關注澳門經濟適度多元發展

澳門特區政府公布，依照《基本法》規定，第六任行政長官已完成第六屆行政會委員的籌組工作，11名已接受邀請將出任第六屆行政會委員，包括行政法務司司長、現屆行政會發言人張永春。其餘4名留任的行政會委員分別是歐安利、陳澤武、馬志毅、陳家良。

另外6人為新任委員，分別是澳區全國政協委員、中國銀行澳門分行副行長葉兆佳，澳區全國人大代表、中國僑聯副主席劉藝良，工聯副會長兼秘書長梁偉峰，立法議員、澳門福建同鄉總會執行會長宋碧琪，澳門管理學院院長、全國港澳研究會成員唐繼宗，澳門大學集成電路國家重點實驗室聯合創始人余成斌。

澳門行政長官賀一誠（右）恭賀繼任人岑浩輝（左）委出的下任行政委員會成員（澳門新聞局相片）

相關行政命令將於12月20日公布，11名行政會委員同日宣誓就職。行政長官賀一誠向獲候任特首岑浩輝委任的特區行政會全體委員致以熱烈和誠摯的祝賀。賀一誠相信，獲委任的委員在未來的工作中，定能協助岑浩輝作出決策，共同推進澳門特區可持續發展，亦充分肯定其任內行政會委員的工作成效，對其付出的心力和智慧致以衷心感謝。

現任澳門立法會議員晉身下屆政府行政委員會（民眾建澳聯盟網頁圖片）

首次獲委任的宋碧琪表示，作為「新丁」，首要熟悉行政會運作機制，並盡快向社會各界收集對澳門未來發展、社會基建、民生需求等意見，匯集為政策建議，供特區政府參考。

澳門管理學院院長唐繼宗稱未來會關注經濟多元發展（南方網）

同樣首次獲委任的唐繼宗表示，《基本法》規定行政會的職責是協助行政長官做決策，他特別關注澳門經濟多元發展，希望未來在行政會能夠發揮自己的專業，協助施政。

澳門下任行政委員會成員余成斌（澳門大學圖片）

另一名首次獲委任的成員余成斌，是澳門首位接受本土教育，並於澳大及澳門本土與國際性產業界發展專業的IEEE授銜學者。表示，將利用在科創及產學研領域的經驗，支持政府落實經濟適度多元發展規劃，並加強澳門與橫琴的協同發展。

澳門工聯會副會長梁偉峰獲委任為第六屆政府行政委員會成員（澳門新聞局網頁）

梁偉峰亦是首次獲委任，他稱未來會重點關注勞動政策和勞動者權益，配合1+4經濟適度多元發展的技能人才培訓、居民就業和職業發展。

再次獲委任的馬志毅稱，過去5年參與行政會的工作，使他累積經驗，繼續配合第六屆特區政府的工作，未來5年會特別關注澳門經濟適度多元，協助本澳產業發展，增強澳門的營商環境，以及加強推動本澳科硏項目進一步發展。

同樣再獲委任的陳家良認為，新一屆行政會成員組成均勻，具廣泛代表性，相信能吸納社會各界意見。他稱作為社團代表將繼續收集及反映居民意見，並認真理解岑浩輝參選政綱和施政想法，做好居民和政府間的橋樑作用。