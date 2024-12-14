「牌證易」平台今推出　上網可查駕駛執照到期日、牌簿、扣分紀錄

運輸署表示，今日（14日）推出「牌證易」網上電子牌照平台，以便登記車主和司機續領車輛牌照和駕駛執照，以及查閱其持有牌證的資料。「牌證易」會於明年第二季推出其他功能，屆時用戶可使用自動填表功能提交網上牌照申請、查詢申請進度和結果等。



運輸署表示，今日（14日）推出「牌證易」網上電子牌照平台，以便登記車主和司機續領車輛牌照和駕駛執照，以及查閱其持有牌證的資料。（資料圖片／林靄怡攝）

「牌證易」供車主查閱駕駛執照到期日、違例記分紀錄等

運輸署稱，「牌證易」提供一站式牌證申請及查詢服務，以儀表板方式清晰展示登記用戶的牌證資料、屆滿日期，以及申請進度和結果。市民透過「智方便」登記成為用戶後，便可隨時查閱：駕駛執照、可駕駛車輛類別和執照到期日；違例駕駛記分紀錄；及持有的登記車輛及牌照到期日。

運輸署發言人表示，鼓勵市民使用網上牌照服務，省卻前往牌照事務處辦理申請。「牌證易」的續領提示功能亦可在登記用戶的牌證快將到期時發出提示，並讓車主及駕駛人士輕鬆地於網上續領牌照。

運輸署表示，今日（14日）推出「牌證易」網上電子牌照平台，以便登記車主和司機續領車輛牌照和駕駛執照，以及查閱其持有牌證的資料。（資料圖片／林靄怡攝）

非本地人可用數碼證書註冊「牌證易」

運輸署表示，香港身份證持有人可即日起，使用「智方便」登記成為「牌證易」用戶查閱牌照資料。非香港身份證持有人，包括護照／《往來港澳通行證》持有人、公司或機構，則可使用數碼證書或在運輸署登記的電子聯絡方式註冊「牌證易」帳戶。

明年第二季推新功能 屆時可用自動填表功能

「牌證易」會於明年第二季推出其他功能，屆時用戶可使用自動填表功能提交網上牌照申請、查詢申請進度和結果、網上預約駕駛考試，並查閱各類許可證資料。