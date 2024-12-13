的士須裝車CAM　陳美寶稱運輸署或突擊檢查　安裝費不應政府承擔

撰文：陶嘉心
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政府計劃立法規定所有的士在車廂內安裝攝影系統，立法會交通事務委員會今日（13日）召開會議，有議員關注當局會否制定機制，確保司機不會惡意遮擋攝像頭。運輸及物流局局長陳美寶回應指，政策實施後，不排除會安排運輸署作突擊檢查。

此外，一眾立法會議員獲安排參觀兩部已安裝鏡頭之的士，了解攝錄系統的運作情況。交通事務委員會主席陳恒鑌表示，的士車廂安裝攝錄設備對旅客和市民有多一重保障，保障其私隱和安全。業界則憂慮營運成本上升，希望政府考慮提供資助。

陳美寶：業界反應正面　形容是「三贏」方案

立法會交通事務委員會召開會議，運輸及物流局局長陳美寶指，業界及社會普遍反應正面，並指其他國家早已引入相關技術，認為香港應及早推行。她續說，現在是推行的合適時機，既讓警方及運輸署規管涉嫌違規問題，亦可以保障奉公守法的司機，提升的士服務形象，更形容是對政府、業界及社會的「三贏」方案，建設本港「好客之都」的形象。

運輸及物流局局長陳美寶指，業界及社會普遍反應正面。（資料圖片／廖雁雄攝）

議員倡簡化裝置要求降低成本

政府計劃立法規定所有的士必須安須車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統。當局預計，攝錄系統裝置等採購及安裝成本，當局預計約每輛的士3,500元至5,300元不等，每月營運及維護費用約為150元及200元，由的士車主自行選購及安裝。

大部份議員表示支持方案，但部份人關注成本問題。A4聯盟議員楊永杰指，現時系統的記憶體須保存不少於30天紀錄，向當局建議簡化裝置要求，如記憶體較細，價錢亦相對較低。張欣宇亦建議政府助業界協調裝置價格，降低成本。

陳美寶表示，財政方面是車主及司機的責任，不應由政府承擔，市面已多了攝錄機的供應商，價錢有競爭力。

如系統受損司機能否繼續開工？　陳美寶：系統或設自動驅動

部份議員亦關注系統運作問題，民建聯陳學鋒表示，如果系統損壞並無法運作，司機能否繼續工作？陳美寶回應指，深圳等地系統已推行攝錄系統，政府會參考當地經驗，系統會設有自動驅動等安排，稍後會與專家跟進。

民建聯李世榮亦問，當局會否制定機制，確保司機不會惡意遮擋攝像頭。陳美寶指，現時的士需要定時到驗車中心檢驗，政策實施後，不排除會安排運輸署進行突擊檢查。

議員參觀的士攝錄系統情況　陳恒鑌：對旅客及市民有多一重保障

此外，今早開會前，香港的士業議會安排兩輛的士停泊在立法會大樓外，讓議員了解攝錄系統的運作情況。該的士已安裝3組鏡頭，能拍攝司機和乘客，亦有收音設備。

交通事務委員會主席陳恒鑌表示，的士車廂安裝攝錄設備對旅客和市民有多一重保障，司機不能夠「郁動」系統，攝錄內容會在30日後清除，可保障他們的私隱和安全。他期望政府收集議員意見後，明年盡快推行法例。

交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港的士業議會：業界憂營運成本升　冀政府提供資助

香港的士業議會主席黃卓邦則認為，科技有助改善的士司機駕駛態度，針對兜路、拒載及濫收車資等問題，警戒司機不要再有違法行為，提高安全。不過，他指業界憂慮營運成本上升，希望政府考慮提供資助，例如成立科研基金持續幫助業界改善服務，甚至轉型為電動的士。

對於政府擬規定的士必須提供電子支付方式，黃卓邦表示，部分司機擔心不懂得使用電子支付平台，但他相信可透過教育解決，又希望經溝通後，平台手續費可降至合理水平。

陳美寶：的士記分制實施至今　21名司機被扣5至10分不等

張欣宇詢問的士記分制的最新情況。陳美寶指，截至今年11月，共有21位司機被扣分，約10人被扣10分，約10人被扣5分。她指情況符合預期，認為要求的士安裝攝錄設備的建議，與計分制相輔相成。

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