啟德體育園澳門對關島｜香港足總就派票亂致歉：明白安排有待改善

啟德體育園青年運動場今日(14日)舉行東亞足球錦標賽外圍賽2024其中一場分組賽澳門對關島，原本安排即場派門券，但香港足總昨日（13日）突改網上登記，令部份球迷、包括澳門球迷到場始知「食白果」。香港足總傍晚回應指，由於需妥善處理人流，經與有關持分者商議後決定於賽前在網上預先登記，市民到場換領門票，得悉觀眾反應熱烈，足總和啟德體育園有限公司在現場已即時按實際情況處理，又指明白有關安排有待改善，但賽事須平衡各方面要求，就足總不便之處向各位球迷致歉，希望球迷繼續支持剩餘兩場東亞足球錦標賽的賽事。



啟德體育園青年運動場今日(14日)舉行東亞足球錦標賽外圍賽2024其中一場分組賽，澳門對關島。（袁志浩攝）

澳門對關島賽事除公開發售門票外，香港足總原安排在賽前兩小時在場館公眾門口外向球迷派發免費門票，惟在昨午突然在社交媒體公布，更新門票安排，要求球迷在網上登記換領免費門票，先到先得，並於門票登記一小時後旋即滿額，指未有門票的球迷可觀看直播。球迷對足總安排不滿，湧入足總社交媒體狂轟，批評「極粗疏混亂」。

賽事下午2時展開，有澳門球迷特意觀賽到網上登記，批評突改安排過急，要登記不是問題，「但要早啲講」。最後，啟德體育園現場職員表示，足總與啟德體育園磋商後，園方決定派手帶予未網上登記球迷，讓他們即場登記。大會宣布入場人數為534人。

啟德體育園青年運動場今日(14日)舉行東亞足球錦標賽外圍賽2024其中一場分組賽，澳門對關島。（袁志浩攝）

足總其後在官網回應指，足總們預計球賽約有1000名市民入場，由於需妥善處理人流，經與有關持分者商議後決定於賽前在網上預先登記，市民到場換領門票，而上網登記門票在昨午6時開始後約一個小時額滿，足總指有立即在社交平台及網頁作出宣布。

足總：賽事需平衡各方面要求

足總指，得悉觀眾反應熱烈，足總和啟德體育園有限公司在現場已即時按實際情況處理。海外到場球迷有專用櫃位安排門票。足總指明白安排有待改善，但本賽事需平衡各方面要求，在此就不便之處向各位球迷致歉。希望球迷繼續支持剩餘二場東亞足球錦標賽賽事。