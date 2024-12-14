北部都會區｜甯漢豪稱活化後歷史建築可配合北都：城鄉共融好去處

撰文：歐陽德浩
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發展局今晚（14日）在社交平台公布，「活化歷史建築伙伴計劃」第五期項目「聯和市場—城鄉生活館」冬日慶典啟動禮於今日舉行。聯和市場在活化後，營辦機構將善用場地舉行不同活動，包括假日戶外墟市及單車導賞團等。
局長甯漢豪致辭時表示，活化後的歷史建築正好配合政府銳意打造的北部都會區，體現政府推動的城鄉共融，發展與保育並存的目標，期望將來有更多機構參與活化項目，為市民和旅客提供更多好去處。

發展局局長甯漢豪今日出席「活化歷史建築伙伴計劃」第五期項目「聯和市場—城鄉生活館」冬日慶典啟動禮。（發展局FB圖片）

甯漢豪︰歷史建築成功活化有賴各方努力

發展局局長甯漢豪今日出席「活化歷史建築伙伴計劃」第五期項目「聯和市場—城鄉生活館」冬日慶典啟動禮。城鄉生活館的前身是聯和市場，於1951年落成，直至2002年一直服務粉嶺及鄰近地區的市民，並於2010年被評為三級歷史建築。

甯漢豪致辭表示，感謝路德會在2017年提出城鄉生活館建議書，並樂見獲選為第五期「活化歷史建築伙伴計劃」的項目。她指，歷史建築能夠成功活化，有賴各方努力及地區人士的支持，包括路德會、發展局轄下的文物保育專員辦事處、古物諮詢委員會、保育歷史建築諮詢委員會等。

甯漢豪致辭表示，感謝路德會在2017年提出城鄉生活館建議書。（發展局FB圖片）

活化歷史建築可配合政府銳意打造的北部都會區

甯漢豪續指，是繼前粉嶺裁判法院活化成香港青年協會領袖學院，何東夫人醫局活化成嗇色園何東夫人醫局生態研習中心後，城鄉生活館為第三個位處新界北區的活化項目。活化後的歷史建築正好配合政府銳意打造的北部都會區，體現政府推動的城鄉共融，發展與保育並存的目標。

甯漢豪又指，館內的展覽介紹聯和市場的建築及文物價值，並介紹北區和附近鄉郊地方的歷史。營辦機構亦善用場地舉行不同活動，包括假日戶外墟市，以延續「趁墟」的傳統，亦舉辦單車導賞團，讓公眾體驗鄉郊現況。

冀更多機構參與活化　為市民提供好去處

而今次的冬日慶典推出的兩個活動，包括聯和冬日遊蹤及聯和冬日市集，可讓公眾了解聯和市場的歷史，親身體驗歷史建築的活力。甯漢豪期望將來有更多有熱誠的機構參與活化項目，繼續支持建築文物的保育工作，為市民和旅客提供更多好去處。

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