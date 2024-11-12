建造業一試多證｜工會憂聘請外勞更易　發展局重申為提升技術水平

發展局擬將「一試多證」制度擴至建造業，通過灣區標準考試即可同時獲發三地職業技能證書。據悉，試行工種包括油漆、砌磚及棚架工。有建造業工會關注「一試多證」制度會否變相方便外勞來港，希望政府交代清楚，並指擔心香港如在輸入外勞上無適切監管，本地工人就業與薪酬將受影響。

發展局回覆指，訂立灣區標準為提升區内整體建造業工人和技術人員的技術水平，非為便利輸入勞工，在香港工作的建造業工人仍須按《建造業工人註冊條例》成為註冊建造業工人。



發展局擬將「一試多證」制度擴至建造業，從業員通過灣區標準考試，可同時獲發三地職業技能證書。（資料圖片）

建造業總工會促適切監管輸入外勞 否則影響本地工人就業及薪酬

香港建造業總工會理事長周思傑表示，關注「一試多證」制度會否變相方便外勞來港，希望政府交代清楚做法。

他又指，香港開出的薪金較高，對外勞具吸引力，現時建造業經發展局的行業計劃輸入外勞，有別於以往的輸入勞工計劃，擔心倘若香港在輸入外勞上無適切監管，將影響本地工人的就業與薪酬。他希望，當局可考慮以往做法，例如經勞顧會審批、諮詢工會，藉以監管。

他又說，早前與澳門的建造業界見面，了解到當地在輸入外勞影下響，建造業工種薪酬萎縮，擔心香港「會走澳門嘅舊路」。

周思傑續指，很多機構提出的業界人手短缺數據或有所延後，未反映即時情況，而本地卻似乎未完全做好培訓工作，例如當數據估算未來欠油漆工，本地培訓卻會減相關名額。他強調，比起輸入外勞，「應該發掘晒本地勞動市場先。」

面對建築工人短缺，政府2023年6月公布建造業輸入勞工計劃。（資料圖片/林靄怡攝)

勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮則表示，料「一試多證」制度下，外勞來港工作，仍要取得工人註冊證、平安卡等，相信「一試多證」主要幫助僱主「揀人」，未必促使更多外勞湧到香港工作。

發展局：須同時符合香港其他法例對不同職位勞工的法定要求

就業界有所憂慮，發展局回覆指，持有三地職業技能證書的人士，亦須同時符合香港其他法例對不同職位勞工的法定要求，而建造業工人須按《建造業工人註冊條例》成為註冊建造業工人。當局指，訂立灣區標準，是為提升區内整體建造業工人和技術人員的技術水平，而非為便利輸入勞工。

最新一輪建造業外勞申請涉13宗 發展局正處理

發展局回覆也提到，建造業輸入勞工計劃任何時段獲批的配額總數不會超過1.2萬人，最新一輪、即第六輪申請已於10月31日結束，局方現正按程序處理收到的13宗申請。