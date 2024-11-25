1日2奪命工傷｜發展局：暫停兩承建商部份投標資格　須提改善方案

上周五（22日）東涌及中環分別發生致命工傷，前者一名男工被夾於地盤升降台，後者一名男工維修扶手電梯時墮坑，兩人均失救死亡。發展局今日（25日）表示，已按規管機制向兩個涉事承建商發出通知，分別即時暫停其工務工程「建築」及「升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置」類別的投標資格，並要求其進行獨立安全審核，按審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。



勞工處則正在進行調查並會依法處理，往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。



11月22日一名18歲男工人在歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯入口處一個坑槽，受困一小時後獲救，送院搶救後不治。（資料圖片）

上周五（22日）東涌及中環分別發生致命工傷。就東涌的致命工傷，事發於當日下午3時，一名57歲男工人在迎東路的公營房屋建築地盤內，被夾於升降台與天花板之間，上半身多處受傷並不省人事，送院搶救後不治。至於中環工傷，一名18歲男工人在歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯入口處一個坑槽，受困一小時後獲救，送院搶救後不治。

▼ ▼ 11月22日中環歐陸貿易中心扶手梯致命工傷 ▼ ▼



發展局要求承建商提改善方案及落實措施 才考慮恢復投標資格

發展局今日表示，就11月22日該兩宗致命工業事故，兩個涉事承建商分別是發展局認可公共工程承建商名冊，及認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商。

局方表示，作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地的安全表現，不論是政府工務工程建築工地與否。

局方今日已按規管機制向兩個涉事承建商發出通知，分別即時暫停其工務工程「建築」及「升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置」類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

▼ ▼ 11月22日東涌奪命工傷 ▼ ▼



勞工處：按需要對涉事承建商採規管行動

勞工處現正就這兩宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。