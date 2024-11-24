發展局今年內將提具體建議加強管控建造成本　明年陸續推行

發展局早前舉辦首次國際基建項目領導峰會，該局局長甯漢豪在最新的局長隨筆中提到，今年8月成立的香港建築科技研究院，也在會上與多個機構簽訂合作備忘錄。建科院董事會主席韓志強也簡述建科院初期工作計劃，包括會推動應用S690、S960高強度鋼材及超高性能混凝土；檢視香港沿用多年的建築及設計標準；並為道路隔音屏的材料作標準對接等。

就建造成本問題，甯漢豪指2023年第四季展開的策略性研究，已總結出5個導致香港高建造成本的主要因素，並從四大方向提出建議，以加強管控建造成本，當局今年內會提出具體建議，並於2025年起陸續推行。



發展局舉辦國際基建項目領導峰會。（發展局）

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發展局上周舉辦首次國際基建項目領導峰會，以「駕馭推展基建項目的複雜與不確定性」為主題，會上有約500位來自超過20個國家、180個政府部門和私人機構的大型基建及主要項目領袖，就基建項目的管理經驗進行交流。

發展局局長甯漢豪在最新的局長隨筆中提到，今年8月成立的香港建築科技研究院，在領導峰會上與廣東省建築科學研究院、新加坡建設局，以及三間本地大學包括香港大學、香港科技大學及香港理工大學簽訂合作備忘錄，以拓展建科院的合作網絡，推動建造業應用創新科技。

發展局局長甯漢豪在峰會致辭。（發展局）

就建科院初期工作計劃，建科院董事會主席韓志強指，建科院會推動應用S690、S960高強度鋼材及超高性能混凝土，這些建築物料比傳統物料強度高兩至三倍，可以減少物料應用、結構重量甚至地基規模，亦便利相關工程組件於廠房預製，做到「提速、提量、提效、提質」。

他又指，建科院會檢視香港沿用多年的建築及設計標準，包括樓宇的荷載設計要求和地基承載力的設計值等，將有效提升工程效率，減低建築成本。

建科院亦會透過校對和補足不同地域標準在測試及認證要求上的差異，促進國內外優質、且具成本效益的建築物料於本地應用。在首階段將會為道路隔音屏的材料作標準對接。

他續指，建科院亦已推出「組裝合成」（MiC）製造商認可計劃，以確保參與的製造商遵循嚴格的生產流程和質量標準，加強質量管控，推動組裝合成建築法在本地的應用。

香港建築科技研究院董事會主席韓志強簡述初期工作計劃，包括在各方面推動應用研發。（發展局）

總結5原因導致香港高建造成本 提四大方向建議

甯漢豪在隨筆中又提到，當局關注建造成本問題，並已於2023年第四季展開一項策略性研究，比較香港與其他主要城市在不同工程類型上的造價，了解本港高建造成本的原因。上述研究總結出五個導致香港高建造成本的主要因素，並從四大方向提出建議，以加強管控建造成本。當局今年內會提出具體建議，並於2025年起陸續推行。