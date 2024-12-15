大熊貓｜海洋公園觀察安安可可將踏入發情期　龍鳳胎出牙口痕互咬

中央贈港大熊貓安安和可可已於上周日（8日）起與公衆見面，海洋公園指，今年5歲的安安和可可，大約相等於人類15歲，已達到成年階段。春天是大熊貓繁殖的季節，園方會密切留意其行為變化，例如會觀察可可會否用尾巴磨擦地下。大熊貓的尾巴有腺體，會留下獨特氣味，是牠們踏入發情期的重要標誌行爲。

至於大熊貓盈盈誕下的龍鳳胎已經4個月大，長出犬齒，牠們會感到口腔痕癢，經常想咬東西，如果把兩姐弟放在一起，牠們更會「咬來咬去」，園方指龍鳳胎發育良好，預料農曆新年前後可以公開亮相。



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海洋公園動物及保育部助理館長鄧巧賢接受《政府新聞網》訪問時指，成年大熊貓體型大、力量強，咬合力驚人，要進行身體檢查，必須得到牠們的配合，令牠們自願進入訓練籠。因此，護理訓練首要建立信任，第一步要做到大熊貓聽到護理員的呼喚後願意靠近，並接受護理員用手餵食。

護理團隊為大熊貓安排護理訓練，讓牠們慢慢習慣在沒有麻醉的情況下接受牙齒檢查、量血壓、抽血，甚至超聲波檢查等。鄧巧賢續指，大熊貓都很聰明。訓練員會教牠們用鼻子觸碰目標棒，再用目標棒引領牠們從一個地方走到另一個地方，甚至躺下來量體溫。

大熊貓一日4餐 園方常備5至6款竹

大熊貓一日吃4餐，主食是來自四川和廣州的竹子。護理員把竹子儲存在具有溫度控制和灑水設施的專用櫃中，確保新鮮。竹子的味道受天氣和水土影響，所以園方每日提供5至6款不同品種的竹子，餐單還有竹筍、蔬果和高纖維餅乾。安安最愛蘋果和蘿蔔，可可則最愛窩窩頭。窩窩頭由護理員新鮮製造，用大米粉、黃豆粉和粟米粉混合雞蛋，搓成麵團後蒸熟。

安排環境豐容物 刺激大熊貓思考

另外，海洋公園會按大熊貓習性安排環境豐容物，作用類似益智玩具，刺激牠們思考。鄧巧賢指，儘管大熊貓在人工飼養的環境下，無須花大量時間覓食，但園方也希望牠們多動腦筋，多運用味覺、嗅覺和視覺，這對牠們的心理健康更有益。

管狀環境豐容物。（資料圖片）

安安和可可今年5歲，大約相等於人類15歲，已達到大熊貓的成年階段。鄧巧賢指，春天是大熊貓繁殖的季節，園方會密切留意其行為變化，例如會觀察可可會否用尾巴磨擦地下。大熊貓的尾巴有腺體，會留下獨特氣味，是牠們踏入發情期的重要標誌行爲。

龍鳳胎4個月大出牙仔 常口痕咬來咬去

至於海洋公園動物及保育部助理館長胡綺琪，在海洋公園工作了17年，曾照顧歷代大熊貓。她指，大熊貓盈盈所誕下的龍鳳胎已經4個月大，長出犬齒。在長牙階段，牠們會感到口腔癢癢的，常常想咬東西。如果把兩姐弟放在一起，牠們更會咬來咬去。當牠們長到差不多7至8個月大，可能會撿媽媽吃剩的竹葉或其他固體食物來吃，學習咬東西。護理員會餵牠們吃荀粒，從較軟的食物開始嘗試。

大熊貓盈盈的一對龍鳳胎。（香港大熊貓官方IG圖片)

胡綺琪指，龍鳳胎發育良好，前肢有力，已能撐起自己的身體爬行，相信很快便學會站起來，甚至走路。園方預期牠們可在農曆新年前後公開亮相。