「旅遊遺址」赤柱重現生氣　聖誕市集旺丁旺財　酒商食檔即日添貨

曾為旅遊熱點的赤柱人流冷清多時在疫情後淪為「旅遊遺址」，不過近期有「翻生」跡象。赤柱廣場昨起（14日）一連兩日舉辦聖誕市集，人氣上升，今日（15日）下午有數百市民及遊客到訪，重現生氣。



有酒檔指昨日單日生意額已達數萬元，需即日補貨，對生意額感滿意；售賣瑞典小食的攤檔昨日已清空原準備供應兩日的食物，需要馬上補貨。「空城」美利樓這兩日亦擺滿攤檔，有賣文創產品的攤檔昨日生意額達近5,000元。



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赤柱廣場在今昨兩日，以及21至26日舉辦聖誕市集，超過120攤檔參與。今午2時，赤柱市集附近舉辦雜技表演，逾百民眾圍觀，不時傳出歡呼，氣氛熱鬧。

曹小姐在小紅書見到市集相關消息，特意過來感受聖誕氣氛。（廖雁雄攝）

西安旅客：小紅書上見到赤柱市集消息而來

來自西安、近日來港旅遊的曹小姐日前在小紅書上見到赤柱市集的消息，今日特意前來感受聖誕氣氛。她認為市集的佈置具節日氣氛，亦有許多表演，十分熱鬧。她購買了兩支酒及一些食物，總共花費逾500元。

她這是她首次來港，認為生活文化等各方面與內地十分不同。「我在英國上學，感覺香港會更接近英國那邊，會想來體驗一下不同生活。」她續指，西安納入自由行城市後，會更常來港旅遊。「現在通行蠻方便的，可能有空就會過來。」

在港居住逾30年的英國人Sunny與家人在市集買了些芝士和蛋糕等食物，共花費逾千元。 (周智堅攝)

港居英國人：香港可以仿傚倫敦每周都會舉辦市集

在港居住逾30年的英國人Sunny常來赤柱，他指赤柱平時較冷清，今日則人流眾多，令他感到意外。他與家人在此買了些芝士和蛋糕等食物，共花費逾千元，「多些人支持這裡的店舖是一件好事。」他指倫敦每周都會舉辦市集，吸引不少遊客，認為香港可以仿傚，舉辦更多類似活動。

陳先生指攤檔昨日生意額已達數萬元，感滿意。（廖雁雄攝）

Gin酒攤檔昨日銷售額達數萬元

攤檔負責人陳先生主要銷售Gin酒（或叫琴酒，香港譯作氈酒、內地譯作金酒），每支價錢為數百元。他表示，這兩日赤柱人流較多，生意額理想，昨日單日銷售額已達數萬元，需要即日補貨。他又表示，自己曾在啟德Airside等地方擺檔，惟今次客源則主要為外國人，認為赤柱較能吸引更多外國顧客，可向外國人推廣品牌。

雲小姐指，攤檔昨日已經售完這兩日的貨物，需要馬上補貨。（廖雁雄攝）

瑞典小食攤檔兩日食品一日賣清要急補貨

售賣瑞典小食的攤檔負責人雲小姐亦指，攤檔昨日已清空這兩日準備的全部貨物，需要馬上補貨，對生意額感理想。她預計聖誕周會有更多人光顧市集，屆時生意額或會更高。

有在赤柱廣場開業逾三年的餐廳指，受聖誕市集影響，餐廳生意昨日升高兩三成。其負責人表示，疫情之後赤柱人流冷清，餐廳生意額因而下降，認為市集可提高餐廳，「依家市道咁靜，有（市集）幫忙下一定好啲！」

美利樓不再是「空城」 文創攤檔吸人流

曾一度淪為「空城」的美利樓，這兩日亦擺滿攤檔，吸引不少民眾。文創攤檔負責人馬先生指，這兩日人流頗多，昨日生意額達近5,000元，認為理想。他期望聖誕會有更多人來市集，屆時攤檔生意額可達萬元。他指，市集可幫助不少文創小店曝光，期望香港可舉辦更多類似市集。