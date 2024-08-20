香港仔/赤柱至蒲台島街渡9.1加價兩成　非居民$30　試行周五班次

再有公共交通工具加價！翠華船務營運的「香港仔/赤柱至蒲台島」街渡渡輪9月1日起加價，加幅20%至22.2%，蒲台島居民星期二、四及六收費由18元加至22元，星期日及公眾假期居民收費由20元加至24元。至於非蒲台島居民收費則由25元加至30元。



另外，航線由10月1日起至12月31日試行星期五服務。



翠華船務營運的「香港仔/赤柱至蒲台島」街渡渡輪9月1日起加價。圖並非該航線。（翠華船務Facebook）

非蒲台島居民每程加$5

根據運輸署通告，翠華船務營運的「香港仔／赤柱—蒲台島」街渡渡輪服務9月1日起加價，星期二、四及六蒲台島居民收費由18元加至22元，加幅約22.2%；星期日及公眾假期由20元加至24元，加幅為20%。

至於非蒲台島居民方面，收費則由25元加至30元，加幅同為兩成。三歲以下小童收費維持免費。

蒲台島。 （資料圖片）

10至12月試行增周五服務

9月1日起，星期二、星期四及星期六（公眾假期除外）上午10時由香港仔往蒲台島的航班將停靠赤柱（卜公碼頭）。

此外，目前航線只有星期二、四、六及日營運，通告指10月1日至12月31日起將試行星期五服務，時間表及收費與星期二、四及六服務相同。