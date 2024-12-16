性罪行紀錄查核今起擴至音樂老師、教練等　最快一年後納入義工

為進一步加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，政府今日（16日）起擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍至準自僱人士，包括私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等，合資格申請人可透過全新的網上平台遞交申請及預約到指定六間24小時運作的警署提交指紋，不再只限機構或企業提出，即家長也可要求；查核機制仍屬自願性質，由僱主自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。



當局表示，政府會參考擴大至準自僱人士的相關經驗，考慮最快一年後，將範圍擴大至所義工。



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保安局表示，申請人可經警務處網上服務申請平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度及繳交申請費用。除位於灣仔的警察總部的性罪行定罪紀錄查核辦事處外，警務處亦在分布於港九新界的六間指定警署（北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣）增設24小時套取指紋服務，預約時段更具彈性。

今日或之後遞交的新申請或續延申請，查核申請有效期亦由18個月延長至36個月，從而減少申請人因查核申請有效期已過而需重新申請或續延申請的次數。發言人表示，多項優化措施，大大提升系統容量、縮短處理申請的時間，便利市民。

法律改革委員會於2022年5月發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》，建議擴大查核機制涵蓋範圍至所有現有僱員、自僱人士和志願工作者。發言人表示，政府同意並會分階段落實相關建議，以期在加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護的同時，確保查核機制系統有足夠承受能力。

當局表示，政府會參考第一階段將查核機制涵蓋範圍擴大至準自僱人士的相關經驗，考慮最快一年後推出第二階段，將涵蓋範圍擴大至所有志願工作者（即義工）；最終目標將範圍擴至最大以涵蓋所有現有僱員及自僱人士，屆時會再公布詳情。

政府於2011年底推行查核機制，讓招募從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的僱主，得以查核準僱員是否有任何指明列表中的性罪行刑事定罪紀錄。在是次查核機制擴大涵蓋範圍之前，合資格申請人包括由向機構或企業應徵與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的準僱員、合約續期僱員，以及由外判機構派到其他機構提供有關工作的僱員。