匡智會性侵案 | 鄧炳強：警設專責組調查　性罪行查冊毋須改強制

匡智會轄下殘疾院舍爆出性侵案，保安局局長鄧炳強表示非常關注，警方已成立小組調查，一定會鉅細無遺收集和檢視證據，暫時難以評估調查所需時間。



現時涉及兒童及精神上無行為能力人士的工作，僱主可要求僱員向警方申請查核性罪行紀錄，鄧炳強認為繼續維持自願性質「較有效率」，毋須改為強制。



保安局局長鄧炳強表示非常關注匡智會性侵案，認為影響很大。他說警方已成立小組調查案件，如有需要會邀請律政司協助。他認為很難評估要調查多久，但一定會鉅細無遺，將犯人繩之以法。

現時警方設有性罪行定罪紀錄查核機制，申請人憑僱主發證明書，證明申請人可能會受聘從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作，便可以查核性罪行紀錄。《施政報告》列明今年第四季起，分階段將機制擴展至自僱人士，例如補習老師、體育老師等。鄧炳強說會「按部就班」，逐漸擴大至志願工作者及所有僱員。

稱性罪行自願查冊效率較佳 應徵者不申請僱主可拒聘

近日匡智會性侵案，社署及會方未有交代聘請涉嫌性侵的職員前，有否查核其性侵紀錄。而現時查核機制屬自願性質，僱主可以選擇是否要求申請人查核資料。

鄧炳強被問到某些工種有沒有需要改為強制查核，以更好保障兒童和精神上無能力人士。他認為自願性質「比較有效率」，如果應徵者不願意申請查核，僱主可以決定是否聘用，亦有些情況是僱主與僱員已經很熟悉。