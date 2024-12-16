消委會｜僅一款洗頭水無去屑活性成分及香料　皮膚醫生提出兩大忌

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，並測試市面常見的25款去屑洗頭水。結果發現，只有3款洗頭水沒有檢出去屑活性成分，包括KLORANE、MARO和桂圓美；亦只有兩款沒有檢出香料致敏物質，包括KLORANE和施巴。換言之，只有K LORANE同時沒有去屑活性成分及香料致敏物質。

消委會提供了8個選購及使用洗頭水小貼士。有皮膚專科醫生表示，由於每人頭髮及頭皮狀況不同，不建議所有家庭成員共用同一款洗頭水，並按季節改變轉用不同洗頭水，例如夏天注重控油、冬天注重保濕。他並提醒，無頭皮屑問題的市民，不宜使用去屑洗頭水。



消委會搜羅市面上常見的25款去屑洗頭水進行測試。（消委會圖片）

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無去屑活性成分︰KLORANE、MARO和桂圓美

消委會搜羅市面上常見的25款去屑洗頭水，並測試共4種去屑活性成分，包括吡硫鎓鋅、吡羅克酮乙醇胺鹽、氯咪巴唑，以及水楊酸。當中只有3款洗頭水，沒有檢出上述4種去屑活性成分，包括KLORANE、MARO和桂圓美。當中KLORANE和桂圓美聲稱，添加了草本或其他成分作為去屑成分。其餘22款則檢出1至3種去屑活性成分。

無香料致敏物質︰KLORANE和施巴

至於香料方面，有研究發現相關成分或是過敏性接觸性皮炎的原因之一。不過消委會發現，只有兩款沒有檢出香料致敏物質，包括KLORANE和施巴。此外，測試發現，全部樣本沒有檢出5種硝基麝香，包括歐盟禁用的傘花、西藏和葵子麝香，以及限用的酮麝香和麝香二甲苯。

2024年12月16日，消委會發布最新一期《選擇》月刊，公布最新測試去屑洗頭水的結果。（消委會圖片）

產品標籤資料最全面︰萬寧洗頭水

產品標籤資料方面，只有萬寧洗頭水同時標示生產日期、有效期限和開封後使用期，資料最為全面。而按歐盟規定，含水楊酸的產品需在標籤上，印有「三歲以下兒童勿用」的警告標示，共10款檢出水楊酸的樣本中，只有巴黎歐萊雅作出相關警告，BIODERMA則提示產品僅供成人使用。

皮膚醫生不建議所有家庭成員共用洗頭水

香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒，為預防頭皮屑的產生，消費者選用洗頭水時，應按個人需要，包括年齡、髮質和季節等因素，不建議所有家庭成員共用。而頭髮和頭皮狀況隨着季節不同而轉變，市民應使用不同的洗頭水，例如夏天注重控油，冬天注重保濕。

香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅。（資料圖片）

無頭皮屑問題不宜使用去屑洗頭水

陳厚毅又指，患有濕疹或皮膚敏感的市民，應避免選用含高致敏成分的洗頭水，以預防因接觸性過敏反應，而引起頭皮屑。至於沒有頭皮屑問題的市民，則不宜使用去屑洗頭水。他提醒，使用去屑洗頭水不能起到預防的作用，反而可能刺激頭皮，造成敏感狀況。

消委會8個選購及使用洗頭水小貼士

．消費者可選用含去屑成分的洗頭水，對付輕微的頭屑問題，若使用一段時間並未改善症狀，或發現頭皮泛紅和腫脹，甚至身體其他部位出現片狀、發癢的斑塊，便須諮詢醫生；



．注意保持頭部皮膚清潔，如運動或大量排汗後，應盡快洗頭，避免垢物積聚以致刺激皮膚，並防止真菌滋長；



．按頭皮和頭髮的性質選用合適的洗髮護髮產品，亦可因應氣候的轉變轉換洗頭水，例如夏天出油量大，可選用控油和洗淨力較強的洗頭水，到了較乾燥的秋冬天氣，則可換成較保濕的洗頭水；



．細閱產品標籤，避免選用含高致敏成分的產品，特別是患有濕疹或皮膚敏感人士應多加留意。



結果發現，4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分吡硫鎓鋅，另有逾九成樣本檢出香料致敏物。（消委會圖片）

．注意正確洗頭方式，即濕髮後，將洗頭水均勻地塗抹在頭皮上，按摩頭皮，特別是近頸部及耳朵附近的頭皮邊緣位置，讓洗頭水停留數分鐘。不宜使用過熱的水溫，不然會導致頭皮過度失去油脂，亦不要用指甲搔頭，否則容易令頭部皮膚損傷，造成感染，刺激頭皮，或會誘發更多頭皮屑。



．使用護髮素可防止頭髮因頻繁洗頭而導致過度乾燥，但護髮素可能導致頭髮油膩，油性頭皮的消費者不要過於頻繁及大量使用相關產品，使用後亦應徹底沖洗乾淨；



．消費者宜按產品說明使用，不要過量或過於頻繁地使用，亦要避免於頭皮駐留時間過長；



．患有頭皮屑問題的消費者，宜減少使用頭髮造型和染髮劑等髮用產品，以避免產品中具刺激性的化學成分造成敏感，誘發頭皮屑的產生；並應小心揀選髮用產品，可考慮減少使用含酒精成分或其他令頭皮乾燥的髮用產品，亦宜避免使用油膩的護髮產品以免增加頭皮負荷。

