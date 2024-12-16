持灰證者濫用殘疾泊位　明年4月起限每名殘疾者一親屬一車可登記

自運輸署2021年擴大殘疾人士專用泊車位使用門檻後，持「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」，即俗稱「灰證」的車主濫用泊車位。申訴專員公署去年批評運輸署審批及打擊不力，導致泊位供不應求。

運輸署明年4月1日實施多項「灰證」改善措施，加強阻嚇不當使用「灰證」。除特殊情況外，每名殘疾人士僅可有一名親屬申請一張「灰證」，僅可登記一部車輛。登記車輛如為越野車或跑車等，申請人要遞交影片證明適合接載。濫用殘疾泊位作上落貨、載客取酬等用途，署方不會警告，會立即吊銷證件。



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申訴署批審批及打擊不力 泊位供不應求

自2021年起，殘疾人專用泊位擴大至兩類證件持有人停泊。傷殘人士可以申請俗稱「藍證」的「傷殘人士泊車許可證申請書」，免費使用殘泊位，每次停泊不超過24小時。其他車主就能申請「灰證」，即「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」，只可在接載下肢殘疾人士進出時才可免費使用殘疾泊位。

申訴專員公署去年表示運輸署批出約1,700張「藍證」和2,700多張「灰證」，令泊位與持證人比例由原來的1比4，大幅增至1比8.5。公署又批評「灰證」審批及申請資格均較「藍證」寬鬆，例如未有限制接載每名殘疾人士相應可申請的車輛數目、未有限制申請車輛型號或款式等。

每張灰證僅限一部車 如跑車要拍片證明適合

運輸署說為了確保傷殘人士泊位使用得宜，已全面檢視「灰證」申請資格及審批準則，明年4月1日起實施多項改善措施。

1. 被接載的下肢肢體傷殘行動不便的殘疾人士，須經由衞生署或醫院管理局醫生證明患有疾病或傷殘，以致步行有困難



2. 申請「灰證」的登記車主須為殘疾人士的親屬，否則要提交理據及證明文件



3. 每張「灰證」只會批准登記一部車輛，在非常特殊及充分理據下才會酌情容許最多三部



4. 登記車輛必須為私家車或輕型貨車。如果是輕型貨車、越野車或跑車等，申請人要遞交影片，證明適合接載傷殘人士



5. 「灰證」將列明登記車主及傷殘人士的姓名、身份證編號頭四位



運輸署明年收緊「灰證」審批條件。（資料圖片）

三年內兩次被濫用或被取消「灰證」

運輸署把「再次被濫用」，以違反批准條件使用傷殘人士泊位的次數計算，如三年內兩次濫用，署方將考慮取消「灰證」。一旦取消，運輸署停止受理持證人申請1年至3年不等。如果處理續期時，發現持證人曾經濫用，最多只會簽發一年有效期。

如果證實使用泊位作上落貨、載客取酬或其他商業用途，運輸署會沒事先警告下取消「灰證」，未來三年都不得再申請證件。