灰證持有證一年激增逾三成　團體斥放寬措施加劇濫用殘疾車位情況

去年初運輸署開放路旁的傷殘人士泊車位（藍證）予持有接載行動不便的殘疾人士泊車證明書（灰證）的車輛司機使用。當時消息一出，便引起各方討論。傷青駕駛會指在相關安排推行後，便收到逾千宗投訴及意見，並於今年4月進行調查，結果發現逾八成殘障駕駛者曾目睹殘障泊車位被濫用的情況。他們亦在相關安排推出後，已三度去信運輸署反映問題，惟至今仍未獲正面回應。



傷青駕駛會指，發現有逾八成殘障駕駛者曾目睹殘障泊車位被濫用，他們三度去信運輸署反映問題，惟至今仍未獲正面回應。（曾鳳婷攝）

傷青駕駛會於今年4月14日至5月2日期間，就開放傷殘人士泊車位予灰證車輛對殘疾駕駛者的影響進行問卷調查，共收集了279份問卷。當中有七成殘疾駕駛者表示在相關措施未推行前，有較高機會停泊在傷殘人士泊車位，而在措施推行後，則有近九成殘疾駕駛者表示難以停泊在同樣位置。

逾九成受訪者指灰證車輛濫用情況非常嚴重

八成半受訪殘疾駕駛者更表示曾目睹灰證車輛在停泊或駛離傷殘人士泊車位時，車上沒有接載行動不便的殘疾人士。逾九成受訪者表示灰證車輛濫用情況非常嚴重，逾八成受訪者因難以停泊傷殘人士泊車位而被迫減少社交活動。他們均希望把相關措施撤銷，並重新進行諮詢和討論。調查亦反映車位被濫用及佔用嚴重，已影響到殘障駕駛者的日常生活。

傷殘駕駛會主席鍾錦樹指，至從相關措施推出後，持有灰證的人數激增36%，截至今年4月達2,470個。然而，灰證申請門檻較藍證寬鬆得多，只需要有註冊私家醫生或物理治療師簽署，證明車上有行動不便的殘疾人士便能申請。鍾認為行動不便與殘疾的定義不一樣，惟藍證要提交由醫院管理局評估及測試，並經由運輸署嚴格審核後，才可以獲取。這正正顯示灰證的申請門檻低，容易出現濫發及濫用車位的情況。

鍾錦樹亦提到，在相關措施推行前，並沒有向殘疾駕駛者進行任何諮詢。他們亦在過去一年去信三次運輸署及在立法會議員協助下會見相關部門代表反映實況，惟至今仍未正面回應，他對此感到不滿。

促政府成立工作小組商討雙贏方案

傷殘駕駛會副主席林國漢則指出使用灰證有所規限，持證人在接載下肢肢體傷殘行動不便的殘疾人士時，便可以使用路旁殘疾人專用泊位，持證人駕駛有關申請車輛進入或離開泊位時，車上必須載有申請表格上所列明的行動不便的殘疾人士。但在措施實行一年後，許多灰證持有人在未有接載這類人士下，時常濫用專用車位，如油尖旺區泊車位較少的地方，更會出現完全找不到車位的情況，「佢哋以為有證就可以用，完全唔了解」。

此外，他們認為在檢控方面亦有困難，林指在報案後，很多時濫泊車輛早已離去，難以舉證，警方無法即場執法。他提到部分個案更是取巧使用過去的灰證，如把到期日擋住，繼續佔用相關車位。

傷殘駕駛會希望當局能全面公開檢討現行的行政指令，解決目前灰證的濫泊及濫發情況，並建議成立一個有各方持分者的工作小組，共同商討一個雙贏方案。