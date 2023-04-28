傷青駕駛會：九成殘疾泊位被「灰證」佔用　促當局增罰則

申訴專員公署昨日（27日）發表主動調查報告，批評運輸署2021年放寬殘疾人士專用泊車位使用門檻後，泊位有濫用情況，尤其「傷殘人士泊車許可證申請書」（俗稱「藍證」）及「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」（俗稱「灰證」）審批準則有差異，導致車位供不應求，「灰證」濫用情況加劇。



傷青駕駛會副主席江昌平今日（28日）上港台節目時表示，由於傷殘人士泊車位不用收費，經常被沒有接載殘疾人士的健全人士濫用，自運輸署放寬後使用門檻後，到現時八九成車位被「灰證」車輛佔用，「藍證」傷殘駕駛者非常難找到泊位，要求運輸署全面檢討開放傷殘人士泊車位予「灰證」司機的相關罰則。



傷青駕駛會：八九成車位都被「灰證」車輛佔用

傷青駕駛會副主席江昌平指，留意到自從運輸署在2021年1月起，將殘疾人士專用的路旁泊車位使用資格，擴展至持「灰證」車輛可使用後，傷殘人士由以往很容易找到車位，到現時接近有八九成車位都被「灰證」車輛使用，令傷殘人士難以找到泊車位。

江昌平又批評運輸署在推出政策前，沒有充分與持份者溝通。他指，持「藍證」的傷殘人士如果違反使用條例，需要承擔刑責；相反「灰證」持有人則沒有刑責，此舉並不公平。

倡規定「灰證」車輛使用殘疾泊位時 駕駛者必須在車上

江昌平指，由於傷殘人士泊車位不需收費，經常被沒有接載殘疾人士的健全人士濫用，要求運輸署全面檢討開放傷殘人士泊車位予「灰證」司機的相關罰則，例如法例應要求「灰證」持有人使用殘疾人士專用泊位時，需要接載傷殘人士的駕駛者必須要在車上。

陳家珮：署方應主動加強巡查及執法

立法會議員陳家珮表示，雖然自2021年起，傷殘人士的泊車位由400多個，增加至500多個，但自從運輸署開放「灰證」持有人使用傷殘人士泊車位後，增加了約1,000張「灰證」，導致傷殘人士的泊車位供不應求。

陳家珮指，「灰證」持有人超時泊車等濫用情況很普遍，認為運輸署不能只有收到投訴時才進行調查，應該加強主動巡查和執法。她提出，應加強規管申請車種的類別：「接傷殘人士如果用跑車根本唔make sense！」

陳續稱，運輸署稱至今已撤銷了約30多個「灰證」持有人的使用資格，但「灰證」被撤後又可以重新申請，認為署方應該加強罰則，例如駕駛者在重犯後，須撤銷「灰證」牌照申請資格。她又說，運輸署已計劃在今年下半年推出「智能咪錶」針對打擊傷殘人士泊位黑點，希望新措拖能杜絕濫用的情況出現。