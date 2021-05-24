東區街邊傷殘專用泊車位僅38個　區議員：被「灰證」車長期霸佔

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-24 17:29

運輸署今年1月底容許擁有「灰證」的接載傷殘人士的司機，亦可泊於街邊殘疾人專用泊車位後，有殘疾人士投訴專用泊位被「灰證」司機長期霸佔，東區區議會今日（24日）討論有關議題，有區議員指東區及柴灣傷殘人士專用泊車位合共只有38個，新措施令泊車位更形短缺，要求運輸署增加泊位，並且恢復原有做法，只准擁有「藍證」殘疾司機使用。

東區區議員古桂耀今日在東區區議會公共交通及道路安全工作小組中表示，本港泊車位長期供不應求，而路邊殘疾人士泊車位更加短缺，截至去年底，全港共有449個殘疾人士專用的路旁泊車位，當中東區有29個，柴灣只有9個，數量極少，完全忽視當區使用者的需要。

東區區議會今日討論街邊傷殘人士專用泊車位不足問題。(直播畫面截圖)

車位被佔 殘疾司機冒被發告票風險泊街邊

他又表示，運輸署今年1月29日起放寬路邊殘疾人士泊車位的使用資格，容許擁有接載行動不便的殘疾人士泊車證明書的「灰證」司機亦可使用相關泊位，令殘疾駕駛者更難找車位，加劇濫泊及違泊的情況，他直指「灰證」司機為健全人士，有能力尋求其他泊車位，此舉反增加殘疾司機泊車時的不便，他舉例所屬的翠灣區原本有一個傷殘人士專用泊車位，自新措施實施後，長期被一輛「灰證」私家車霸佔，結果殘疾司機反被迫泊街邊，不但冒着硬食告票的風險，而且司機坐着輪椅上落需要耗用較大空間，隨時被路中車輛撞倒。

隨着人口老化，加上柴灣區近年亦有多幢大廈陸續入伙，古桂耀相信殘疾人士泊車的需求會不斷增加，促請運輸署在東區增設更多的路邊殘疾人士泊車位，以解決現時街邊殘疾人士專用泊車位嚴重不足的問題，署方亦應考慮恢復原有做法，「傷殘人士唔使開架車要行十條街。」

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運輸署：正研究增加街邊泊車位數量

運輸署代表指，運輸署明白開放路旁殘疾人專用泊位予「泊車證明書」持證人士使用，會增加殘疾人專用泊位的使用率，故署方已在各區積極審視各類型汽車的泊車需求，並計劃在合適地點同時增加一般路旁泊車位及殘疾人專用泊位，以增加整體專用數量，當中署方正研究在東區新廈街、盛泰道、耀興道、金華街、健康東街等加設路旁殘疾人專用泊位，署方正諮詢地區人士意見，若結果正面，會盡快落實方案。

不過署方說法被古桂耀質疑，指擁有灰證的司機本身為健全人士，可尋求其他泊車位，偏偏相關司機利用新措施佔用路邊殘疾人士專用泊車位，造成殘疾司機無位可泊，「就算新加50個車位都無用，灰證司機都係食埋你，藍證司機都係一個位都無。」最後他在會中提出動議，要求增設更多殘殘疾人士專用車位，亦要禁止非殘疾司機使用有關車位，最後獲無反對或棄權票下通過。