消防處查千棟舊商住樓　涉未遵辦消除火警危險　作出逾350宗檢控

今年4月佐敦華豐大廈發生三級奪命大火，引起社會關注舊樓消防安全問題。消防處今日（16日）交代對舊式商住樓宇特別執法行動的成果，自四月至11月共對本港各區的1,000棟舊式商住樓宇進行了共8,200次巡查，最常見的火警危險包括防煙門被楔開、防煙門損壞、逃生通道阻塞，佔總數7成半。處方已發出8,500張消除火警危險通知書，遵辦比率超過九成。

處方又宣布成立樓宇改善特別職務隊，繼續主動巡查、主動檢控風險較高樓宇，期望可以儘早消除各樓宇裡的火警危險。



消防處港島總區東區分區指揮官符志雄表示，今年4月華豐大廈火災後，處方向本港各區的1,000棟舊式商住樓宇進行了共逾8,200次巡查。（盧翊銘攝）

過去七個月向逾600座舊樓 發逾8500張消除火警危險通知書

消防處港島總區東區分區指揮官符志雄表示，今年4月華豐大廈火災後，處方向本港各區的1,000棟舊式商住樓宇進行了共逾8,200次巡查，巡查對象包括三無大廈、單梯或多梯大廈，主要分布於人煙稠密的地區，包括油尖旺、東區、深水埗及中西區，佔全港總數過半。

行動中，處方共向600多座樓宇發出了超過8,500張消除火警危險通知書，涉及防煙門被楔開佔最多，有2,484張，其次為防煙門損壞，有2,142張，逃生通道阻塞則有1,797，三者合共有6,400多張，佔總數近7成半。

檢控個案八成涉防煙門損壞及楔開 最嚴重遭罰款逾33,600元

當局又對未遵辦通知的人士提出超過350宗檢控，八成與防煙門有關，損壞及楔開分別有157及134宗，而逃生通道阻塞則有41宗。其中18宗個案已被定罪，合共罰款共148,500元，最嚴重的兩宗個案，分別罰款33,600元及22,500元。

消防處消防安全總區樓宇改善策略及特別行動課高級消防區長黃旭平。（盧翊銘攝）

整體遵辦率逾九成 三無大廈、兩梯樓宇出現火警危險比率較高

消防處消防安全總區樓宇改善策略及特別行動課高級消防區長黃旭平表示，當局在跟進到期的通書知後，整體遵辦比率超過9成，即超過9成人在指定時間內消除火警危險，認為發知書對改善消防安全有效，亦反映市民守法意識高。其後的跟進巡查，曾出現過的火警危險再出現的比率為0.1%。

黃旭平又指，處方在巡查中發現，兩類的大廈與火警危險有關聯。第一種是三無大廈，由於無業主立案法團等，公用地方管理相對欠缺，較容易有逃生通道阻塞的情況。另外，處方亦發現有兩條樓梯的舊式商住樓宇，出現火警危險的比率較僅得一條樓梯的舊商住樓宇高。

黃旭平又指，上述發現將成為處方未來工作的參考，處方亦會繼續主動巡查、主動檢控的工作方向，並成立樓宇改善特別職務隊，會主動巡查風險較高樓宇，期望盡早消除樓宇裡的火警危險。

4月12日，華豐大廈火災後情況

