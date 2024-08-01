華豐大廈火｜消防處首半年檢控約千宗未遵辦指示個案　去年3倍

佐敦華豐大廈今年4月發生三級大火致5死40傷，大廈被揭長達16年未有遵辦消防安全指示。消防處今日（8月1日）表示，已就舊式商住樓宇展開特別執法，今年首六個月，因未有遵辦「消防安全指示」而被檢控的個案有1000宗，是去年全年300多宗的3倍。而今年4月至7月底，消防處巡查約700幢舊樓，共發出逾5,000張「消除火警危險通知書」，當中防煙門被楔開或損壞個案佔較多。



消防今年發出共3,866張「消除火警危險通知書」。（區嘉樂攝）

今年4月，佐敦華豐大廈發生奪命火災，事件引起大眾對樓宇消防安全的關注。消防處指，事故後已加強執法，巡查超過1,000座火警風險相對較高的舊式商住樓宇，當中25%屬油尖旺區，其餘依次序為東區、深水埗區、荃灣區等，預計今年年底完成巡查行動。

4月至7月期間 發出逾3,000張火警危險通知書

消防處處長楊恩健今年5月受訪時稱，防煙門楔開是華豐大廈火災引致傷亡的原因。由今年4月至7月31日，消防處已針對約700幢舊式商住樓宇，主動巡查約6,900次主動巡查，並發出逾5000張「消除火警危險通知書」，當中有1600張、即超過三成涉及防煙門被楔開，1,430張涉及防煙門損壞、沒有有效運作，另有836張涉及逃生途徑被阻塞。當中擬檢控到期而未能遵從「通知書」的數目為264宗，佔總數的6.8%。

副消防總長（樓宇改善）翁錦雄說，消防處發出通知書後，一般要求業主在時限內移除火警危險，例如修復防煙門等；如業主未能在時限內完成或會遭檢控。但翁錦雄強調，如業主能出示投標文件、承辦商等證明，便會酌情處理。

副消防總長（樓宇改善）翁錦雄、高級消防區長（消防設施監督）容偉明、消防區長（港島東）黎健武交代詳情。（區嘉樂攝）

向逾萬幢樓宇發消防安全指示

由第572章《消防安全（建築物條例）》條例推出至今，消防已向超過11,000幢目標樓宇發出「消防安全指示」，「指示」包括要求3層樓高的大廈須安裝滅火筒、7層樓高或以上的大廈須裝上喉轆系統等。在今年首6個月，消防已對超過1,000宗未有遵辦「指示」的個案作出檢控，是去年全年300多宗的3倍。

支援業主方面，消防處已成立樓宇改善支援中心，向業主講解相關消防維修工程。消防亦公布「曾成功完成消防安全改善工程的註冊消防裝置承辦商名單」，協助業主尋找承辦商。此外，消防亦推出「直接泵水設計」，以減省去大廈水缸位置，讓街喉的水源引到消防泵。

消防今年發出共3,866張「消除火警危險通知書」。（區嘉樂攝）

正修例賦權消防處代辦工程

政府修訂《消防安全（建築物）條例》，賦權消防處為未遵從消防指示的樓宇代辦工程，事後追討費用；同時考慮加強檢控罰則，以增加阻嚇性。翁錦雄指，期望修例能提升整體消防水平，但強調未完成工程並非代表有消防隱患，隱患亦涉及其他人為因素。

翁錦雄續指，沒有能力遵辦工程的業主可申請「消防安全工程改善資助計劃」，最高可取得6成工程費資助。