佐敦華豐大廈認未做消防年檢　求情稱忙做維修投標忘記了　罰3萬

佐敦道華豐大廈於本年4月發生3級大火，釀成5死40傷。大廈的業主立案法團涉違反消防安全條例，被控「沒有保持消防裝置操作性能良好」和「沒有為消防裝置每12個月進行一次檢查」共五張傳票。法團今(21日)在觀塘裁判法院承認所有傳票，求情稱因忙於處理大廈維修投標，忘記進行消防年檢。暫委裁判官莊靜慧最後考慮到被告認罪，就五罪判罰款3萬元。



被告華豐大廈業主立案法團，被票控兩項「沒有保持消防裝置操作性能良好」和三項「沒有為消防裝置每12個月進行一次檢查」。

華豐大廈1樓自火警後走廊無電，新鋪設的電線兩度被人偷去。（黃學潤攝）

沒有保持消防喉轆及警報系統有效操作

首兩罪指，被告在九龍彌敦道298-306號及佐敦道13，13A-13C至15號華豐大廈，身為裝置在上述處所內的消防裝置或設備的擁有人，沒有保持消防栓/喉轆系統、火警警報系統時刻在有效操作狀態；

未有在12個月內最少檢楊一次防火系統

餘下三罪則指，被告於2024年4月10日在同地身為消防設備的擁有人，沒有安排註冊承辦商每12個月最少檢查一次消防栓/喉轆系統、火警警報系統及手提滅火筒。

2024年4月10日，佐敦華豐大廈發生三級大火，造成5死40傷。（鄭子峰攝）

求情稱因處理維修投標忘記年檢

辯方求情指，法團非刻意不做消防年檢，但因忙於處理大廈維修投標，所以忘記進行年檢。辯方又指，法團盡早認罪，望法庭輕判。暫委裁判官莊靜慧則指，認罪是案中最大的求情理由，就每張傳票判罰款6000元，即合共罰款3萬元，法團需於本年8月20日前繳交。

案件編號：KTS8004-8008/2024