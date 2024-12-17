夾公仔機｜隱藏「保夾」規則或違商品說明條例　有人上癮借貸10萬

今年首11個月，消委會接獲42宗涉及夾公仔機投訴，較去年同期上升兩倍。消委會總幹事黃鳳嫺提醒，如果商戶在商品條款中隱藏重要資料，例如是設有「保夾」機制，有可能構成誤導性遺漏，違反《商品說明條例》。

坊間有人擔心，夾公仔機與賭博性質相似，會令人上癮。戒賭服務中心顧問李紹麒表示，有求助人因沉迷夾公仔而花光生活費，需要借貸至少10萬元。



消委會今年首11月接獲42宗夾公仔機投訴，部分投訴人指不知道機台設有「保夾」機制，即要玩一定局數才能獲得獎品。亦有人投訴獎品並非夾公仔機內展示的，消委會認為有損消費者利益。黃鳳嫺今（17日）在電台節目指，如果夾公仔機商戶在商品條款中隱藏重要資料，令消費者額外消費，則有機會構成誤導性遺漏，觸犯《商品說明條例》，最高可被罰款50萬及監禁5年。

消委會總幹事黃鳳嫺建議政府檢視法例，考慮規管夾公仔機。（資料圖片/梁鵬威攝）

2022年法庭裁定夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》對「娛樂」的定義，毋須領牌，黃鳳嫺表示此後夾公仔機「成行成市」。近年多個地方立法規管夾公仔機，如新加坡今年便立法規定獎品零售價值必須在100元以下，而且不能為現金或商品兌換券等。她建議政府參考其他地方，研究監管措施。

坊間有人擔心，夾公仔機與賭博性質相似，會令人上癮。黃鳳嫺同意夾公仔機涉及賭博成分，呼籲市民留意獎品價值會否大幅高於每局費用。如果警方將該夾公仔機判斷為賭博遊戲，店主與消費者同樣有機會觸犯法例，首次定罪可處罰款1萬元及監禁3個月。家長明知行為屬於賭博，提供金錢給子女參與亦屬犯罪，最高可判監7年及罰款50萬元。

戒賭服務中心：有人花光生活費要借貸10萬元

戒賭服務中心顧問李紹麒亦認為夾公仔機具賭博元素，曾有求助人過度沉迷而花光生活費，要借貸至少10萬元。他又留意到一些從小開始接觸這些「金錢遊戲」的玩家，長大後高度參與賭博的機率較大。他呼籲玩家在夾公仔時，要定下限額，並接受空手而回的結果。

立法會議員江玉歡指，如果未來有關夾公仔的投訴仍然持續上升，行業又沒有自律性，則政府或需研究發牌規管。（資料圖片）

立法會議員江玉歡擔心，夾公仔機數量增多，會否導致兒童沉迷夾公仔。她呼籲政府巡查相關店鋪，審視現時情況。她指，如果未來有關夾公仔的投訴仍然持續上升，行業又沒有自律性，則政府或需研究發牌規管。