城巴推三款觀光套票售$180起　400蚊套票3日內任搭　涵蓋開篷巴士

城巴連續6年錄得虧蝕，累計達5.82億元，早前向運輸署申請加價9.5%，城巴為開拓客源，今日（21日）宣布推出全新「Citybus+」觀光套票，設180元、320元及400元三款，其中最貴的「遠航者」套票，提供長達72小時隨上隨下城巴及「觀光城巴」開篷巴士。



城巴為開拓客源，今日（21日）宣布推出全新「Citybus+」觀光套票，設180元、320元及400元三款。（黃浩謙攝）

城巴今日宣布推出全新「Citybus+」觀光套票，提供三款票價，供遊客在限時內隨上隨下乘搭城巴，其中兩款套票更能任意乘搭「觀光城巴」開篷巴士。城巴指，開篷巴士已即日起提供最頻密達8分鐘的班次，並投資逾3,000萬元擴展開篷巴士車隊及升級設備，更推出專為旅客設計的多功能手機應用程式作為配套。

城巴為開拓客源，今日（21日）宣布推出全新「Citybus+」觀光套票，設180元、320元及400元三款。中為文體旅局局長楊潤雄。（黃浩謙攝）

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三款套票如下：

Citybus+ 遠航者

售價：400元

有效期：72小時

內容：可隨上隨下城巴機場快線、市區及新界巴士、開篷巴士及迪士尼樂園路線等



Citybus+ 探索者

售價：320元

有效期：48小時

內容：可隨上隨下城巴機場快線、市區及新界巴士、開篷巴士及迪士尼樂園路線等



Citybus+ 旅行者

售價：180元

有效期：48 小時

內容：可隨上隨下城巴機場快線、市區及新界巴士及迪士尼樂園路線，不包開篷巴士



城巴為開拓客源，今日（21日）宣布推出全新「Citybus+」觀光套票，設180元、320元及400元三款。（黃浩謙攝）

現時觀光套票現已於各平台公開發售，旅客可透過「觀光城巴」應用程式、「觀光城巴」官方網站等渠道以電子支付方式購票，或於指定地點購買實體觀光套票。旅客購買觀光套票後，透過簡單登記程序，即可於「觀光城巴」應用程式內儲存登車二維碼。旅客於有效期內可無限次乘搭所有適用路線，並須在每次上車時於駕駛室旁的藍色掃瞄器，掃瞄登車二維碼，即可通行全港。

城巴財務總監王世揚表示，疫情後和開關後出行模式都有變，很多市民陸續北上，影響城巴客量。（黃浩謙攝）

城巴指留意到社會聲音希望專營巴士能開源節流，指過往9成收入來自傳統票務，故推出新套票冀透過新產品增加收入基礎。談及申請加價9.5%，城巴財務總監王世揚表示，疫情後和開關後出行模式都有變，很多市民陸續北上，影響城巴客量，故基於營運數據、財務數據再作平衡後，提出該加價申請。

被問及城巴過去兩年意外率及脫班率均高於業界平均，城巴營運及工程主管龔樹仁則稱港島區路窄多彎，舊有街道未有擴建，又需與電車共用道路等，或對意外數字有影響，強調會加強訓練車長。