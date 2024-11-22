巴士加價｜議員轟未計賺錢專營權　城巴：會否叫超市蝕賣罐頭？

立法會交通事務委員會今日（22）開會，討論三間專營巴士公司向政府提交的加價申請，其中申請加幅最多、達9.5%的城巴在會上被多名議員炮轟，計算賺蝕時，只計蝕錢的市區專營權，而無包括去年賺過億元的機場及北大嶼山專營權，亦有議員關注政府會否設立恆常票價檢討機制。



立法會交通事務委員會今日（22）開會，討論三間專營巴士公司向政府提交的加價申請。（直播截圖）

城巴董事總經理李卓豪。（直播截圖）

三間專營巴士公司早前向政府提交加價申請，其中九巴及大嶼山巴士申請加6.5%、城巴申請加幅達9.5%。會上三間專營巴士公司都分別提到過去4次加幅追不上累計整體通脹、鐵路擴展對影響巴士業務等因素，需要加價，而城巴董事總經理李卓豪更形容，現時巴士公司面對沒有足夠回報的問題，更反問「你會否要求超市蝕賣罐頭？（Would you ask a supermarket to sell a can of food for less they buy it for?）」。

議員批城巴將廣告收入利潤轉移母公司 向股東派息「市民埋單」

會上，多位議員向申請加幅最高的城巴「發炮」。民建聯梁熙不滿，城巴計及北大嶼山及機場專營權，去年賺過億，但卻只提市區專營權虧蝕，又質疑城巴透過利潤轉移，將廣告收入撥回母公司，並指出城巴過去兩年分別向股東派2億及2.5億元股息，要求政府加強監視。交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌則要求城巴解釋，為何城巴向最大母公司「善水資本」每年支付2000萬元顧問費及500萬元花紅，質疑城巴「派息俾股東，但要市民埋單。

新思維狄志遠則認為，以現時市場環境，企業有錢賺已應滿足，批評三間巴士公司加價有如「開天殺價，落地還錢」，又批評城巴「你唔好好努力經營你嘅公司，賺得唔夠就話要加價」，期望政府否決加價。

工聯會陳穎欣則回應李卓豪「蝕賣罐頭」之說，指九巴、嶼巴去年都有利潤，而城巴則不提北大嶼山及機場專營權賺過億，只提市區專營權蝕5740萬，「一間超市賺錢嘅罐頭佢唔講，根本就係轉移視線」，又反問「咁多款罐頭都賺錢，唯獨其中一款蝕，點解唔檢討一下？」，認為若城巴獲准加更多價，有如「成績唔好嘅小朋友有多啲糖食」。

李卓豪回應指，北大嶼山及機場專營權，與市區專營權，不能混為一談，又稱「全部公司都要賺錢，包括母公司（All companies need to make money, ultimate parent companies or holding companies also needs to return profit）」。

實政圓桌田北辰批評三間巴士公司，在本地經濟水深火熱之時，申請加價，加幅更遠超通脹。他表示，若最終加幅高於過去兩年的3.4%通脹，他一定會投反對票。他又不滿，現時巴士票價調整機制，未有如兩電以及港鐵般，與通脹掛鈎，要求三間巴士公司代表，即場回應取態。三間公司都表示歡迎有恒常票價檢討機制，惟強調掛鈎對象要再討論。

運輸及物流局副秘書長李碧茜則表示，政府的一貫政策是公共交通服務應由私營機構按商業原則經營，以提高效率和成本效益。政府在考慮加價申請時，會參考專營商所需的合理回報、服務質量、票價調整方程式因素，亦會顧及公眾的接受程度和負擔能力等。