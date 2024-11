巴士加價｜議員轟未計賺錢專營權　城巴：會否叫超市蝕賣罐頭？

立法會交通事務委員會今日(22)開會,討論三間專營巴士公司向政府提交的加價申請,其中申請加幅最多、達9.5%的城巴在會上被多名議員炮轟,計算賺蝕時,只計蝕錢的市區專營權,而無包括去年賺過億元的機場及北大嶼山專營權,亦有議員關注政府會否設立恆常票價檢討機制。



立法會交通事務委員會今日(22)開會,討論三間專營巴士公司向政府提交的加價申請。(直播截圖)

城巴董事總經理李卓豪。(直播截圖)

三間專營巴士公司早前向政府提交加價申請,其中九巴及大嶼山巴士申請加6.5%、城巴申請加幅達9.5%。會上三間專營巴士公司都分別提到過去4次加幅追不上累計整體通脹、鐵路擴展對影響巴士業務等因素,需要加價,而城巴董事總經理李卓豪更形容,現時巴士公司面對沒有足夠回報的問題,更反問「你會否要求超市蝕賣罐頭?(Would you ask a supermarket to sell a can of food for less they buy it for?)」。

議員批城巴將廣告收入利潤轉移母公司 向股東派息「市民埋單」

會上,多位議員向申請加幅最高的城巴「發炮」。民建聯梁熙不滿,城巴計及北大嶼山及機場專營權,去年賺過億,但卻只提市區專營權虧蝕,又質疑城巴透過利潤轉移,將廣告收入撥回母公司,並指出城巴過去兩年分別向股東派2億及2.5億元股息,要求政府加強監視。交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌則要求城巴解釋,為何城巴向最大母公司「善水資本」每年支付2000萬元顧問費及500萬元花紅,質疑城巴「派息俾股東,但要市民埋單。

新思維狄志遠則認為,以現時市場環境,企業有錢賺已應滿足,批評三間巴士公司加價有如「開天殺價,落地還錢」,又批評城巴「你唔好好努力經營你嘅公司,賺得唔夠就話要加價」,期望政府否決加價。

工聯會陳穎欣則回應李卓豪「蝕賣罐頭」之說,指九巴、嶼巴去年都有利潤,而城巴則不提北大嶼山及機場專營權賺過億,只提市區專營權蝕5740萬,「一間超市賺錢嘅罐頭佢唔講,根本就係轉移視線」,又反問「咁多款罐頭都賺錢,唯獨其中一款蝕,點解唔檢討一下?」,認為若城巴獲准加更多價,有如「成績唔好嘅小朋友有多啲糖食」。

李卓豪回應指,北大嶼山及機場專營權,與市區專營權,不能混為一談,又稱「全部公司都要賺錢,包括母公司(All companies need to make money, ultimate parent companies or holding companies also needs to return profit)」。

實政圓桌田北辰批評三間巴士公司,在本地經濟水深火熱之時,申請加價,加幅更遠超通脹。他表示,若最終加幅高於過去兩年的3.4%通脹,他一定會投反對票。他又不滿,現時巴士票價調整機制,未有如兩電以及港鐵般,與通脹掛鈎,要求三間巴士公司代表,即場回應取態。三間公司都表示歡迎有恒常票價檢討機制,惟強調掛鈎對象要再討論。

運輸及物流局副秘書長李碧茜則表示,政府的一貫政策是公共交通服務應由私營機構按商業原則經營,以提高效率和成本效益。政府在考慮加價申請時,會參考專營商所需的合理回報、服務質量、票價調整方程式因素,亦會顧及公眾的接受程度和負擔能力等。