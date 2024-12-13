城巴明起至月底推聖誕燈飾線　12.21 起增班次加強機場口岸等服務

城巴今（13日）表示，為配合聖誕及「一簽多行」簽注恢復後，人次乘搭的需求持續上升，將由明日（14日）起至12月30日開辦「聖誕燈飾之旅」，亦會於本月21日至明年1月2日期間增逾510個額外班次，以強化開篷巴士、本地旅遊路線、城巴機場快線及各口岸接駁服務，包括加強通宵路線 NA10、NA12、NA29的班次。



城巴表示，聖誕新年期間將為3條開篷觀光路線H1、H2及H2K，合共增加逾180班車。（城巴供圖）

城巴表示，聖誕新年期間將為3條開篷觀光路線H1、H2及H2K，合共增加逾180班車。此外，團隊亦推出期間限定聖誕主題開篷巴士「Chilling Spectre Roadster」，巴士披上「大食鬼」毛衣，而且外表亦有經復古像素化處理雪花、聖誕花，以及各式裝飾。

於聖誕及新年期間，城巴將加強機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸及香園圍口岸的巴士服務，並為赤柱及山頂等主要旅遊景點部署額外班次。此外，城巴機場快線由本月21日起加強晨早時段服務，包括通宵路線 NA10、NA12、NA29及各日間路線的清晨班次。