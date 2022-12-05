懲教員涉准囚犯用手機　遭投訴訊號欠佳　被告代向電訊公司查問

在塘福懲教所服刑的一名囚犯，涉在獄中數個月內使用手機通話逾2千次，並發放及接收訊息達1900次，並疑獲已猚釋放囚友在外代購香煙。一名一級懲教助理被指容許並協助囚友用手機，他與兩名囚友涉案被控，3人均否認控罪，案件今（5日）在區域法院開審。控方案情指，受到「關照」的囚犯服刑不單在案發期內的數個月中，頻繁地使用電話，他更曾投訴獄中接收訊號欠佳，懲教助理亦有幫他與電訊公司聯絡並查詢情況。



3人被控串謀公職人員行為失當等罪

3名被告：楊敬倫（43歲，一級懲教助理）、劉燕俊（28歲，囚友）、張銳明（36歲，囚友）。他們否認兩項串謀公職人員行為失當罪，楊另否認1項串謀妨礙司法公正罪。

同案亦涉另兩名被告：李浩維（26歲，二級懲教助理）、和林翰祺（23歲，囚友），他們早前已認罪，分別被判7個月和6個月監禁。

各名被告均曾在塘福懲教所工作或服刑。（資料圖片）

涉案囚友均曾在楊所管轄的小組服刑

控方開案陳詞指，楊敬倫案發時為塘福懲教所維修組的主管，已認罪的時任二級懲教員李浩維，是楊當時的助理。案中的3名囚友被告，包括本案兩名被告劉及張，以及已認罪的林，均曾在楊管轄的組別內服刑。

劉在3個月間曾通電話逾2千次

案情指，劉於2020年7月至10月於塘福服刑期間，曾使用電話和兩張儲值卡，期間劉通電話逾2000次，他並傳送和接收近1900個訊息。林曾替劉的儲值卡增值。劉曾向楊投訴指其中一張儲值卡的接收欠佳，楊亦有為劉致電電訊公司的熱線查問，並稱其家人使用該儲值卡。

設通訊群組討論如何買煙給劉

另外，本案另一囚友被告張悅明，於2020年9月4日開設一個WhatsApp 群組，已認罪的懲教員李浩維，及曾是囚友的林，均是群組的成員。林獲釋後曾在群組投訴早上便收到劉的電話。他們亦在群組討論如何為劉買煙，李在群組稱可把煙帶給劉。劉在2020年10月23日在獄中被搜出管有電話、儲值卡和三包香煙。

劉獄中犯事找囚友頂包

劉在手機被發現前於同年8月，曾在獄中和其他囚犯用自製棋賭博，遭懲教員發現。劉其後問其他囚犯會否替他頂罪，可獲數千元。另一囚犯李俊坪同意頂罪，李俊坪經紀律程序後被判罰。同年9月出獄，李俊坪收到2000元報酬。

案件編號：DCCC 299/2021