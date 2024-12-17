HK Express富士山靜岡機場首航　櫻桃小丸子「來港」向旅客派禮品

香港航運業陸續復蘇，香港快運航空今日（17日）公布，全港首條往來香港與日本富士山靜岡機場的獨家航線正式開通，連同下月即將開通的仙台航線，香港快運的日本航點將增至11個，成為擁有最多日本航點的香港航空公司。來自靜岡的卡通人物櫻桃小丸子為慶祝首航，今日亦在香港國際機場現身，向首航旅客大派限量紀念品。



CEO毛潔瓊：下個月開通的仙台 日本航點增至11個

香港快運航空的靜岡航線（FSZ）於今日正式首航。香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，日本市場一直為香港快運的重點之一，若連同下個月開通的仙台航線，將增至11個日本航點，為擁有最多日本航點的香港航空公司，每周航班數目到已近170個來回班次。

毛潔瓊又指，中央政府上月底試行日本旅客免簽政策，提供長達30天的免簽停留期，將吸引更多日本旅客前往內地旅遊，因此估計香港快運將會受惠，讓更多日本旅客乘搭航班來往香港及大灣區城市。

HK Express行政總裁毛潔瓊（右邊站立者）與櫻桃小丸子在香港快運航空靜岡首航航班上與乘客合照。（香港快運提供圖片）

櫻桃小丸子現身香港機場迎接首航旅客

香港快運航空特意邀請來自靜岡的「人氣代表」櫻桃小丸子，於香港國際機場登機閘口現身，為首航旅客帶來驚喜。香港快運的管理層並將向旅客，大派與小丸子聯乘的限量紀念品。小玉同學及花倫同學亦特意到富士山靜岡機場，迎接首航旅客，參加由當地縣政府舉辦的歡迎儀式。

靜岡位於日本本州中部，旅客可欣賞富士山的壯觀景色，參觀「櫻桃小丸子樂園」，亦可浸溫泉放鬆身心。而靜岡出產的綠茶遠近馳名，當地的茶園提供親身體驗茶葉的機會，市內景點則包括靜岡市美術館和駿府城公園，提供文化與歷史的旅遊體驗。