機管局推手機特快託運行李 國泰快運率先用 留意往美國不適用
撰文：黎婉婷
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機場管理局今日（31日）公布推出手機特快行李託運服務，乘客可透過所乘坐航空公司的應用程式登記，並取得電子登機證，到達機場後，直接前往特快行李託運櫃位，無需再前往智能登記櫃檯或人工登記櫃檯辦理手續。香港快運現時已向前往所有目的地的旅客提供此服務，而國泰航空明日（1日）起，除前往美國以外的旅客均可使用服務。
不過要留意，此服務只適用於11歲或以上，及持免簽證旅行文件的旅客，而於2019年5月14日或以前簽發的香港特區護照不適用於此服務。
乘客可透過登入航空公司的應用程式 掃描旅遊證件以登記
機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏表示，乘客可於到達機場前，登入航空公司的應用程式，並利用手機的NFC功能（近距離無線通訊技術）拍一拍掃描旅遊證件，包括電子護照、港澳居民往來内地通行證（回鄉卡）、内地居民往來港澳通行證（附有效簽注）以登記服務。
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乘客到達機場後可直接前往相應航空公司的特快行李託運櫃位，放置行李於輸送帶後，透過系統上的人臉識別核實身份，系統會打印出行李標籤，自行將其掛在行李上，然後用應用程式掃描系統上的二維碼，再掃描旅行證件以及行李標籤條碼，即可完成手續。若行李多於一件，只需重複以上步驟便可。
機管局：整個自助行李託運過程只需45秒
歐陽顯宏稱，撇除排隊時間，整個自助行李託運過程只需45秒，預料乘客辦理手續會更快捷。
此服務適用於11歲或以上，及持免簽證旅行文件的旅客，而於2019年5月14日或以前簽發之香港特區護照不適用於此服務。除國泰航空及香港快運外，機管局亦會與香港航空合作，預計今年年底推出有關服務，未來將擴展至本地及外地航空公司。
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