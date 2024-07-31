機管局推手機特快託運行李　國泰快運率先用　留意往美國不適用

機場管理局今日（31日）公布推出手機特快行李託運服務，乘客可透過所乘坐航空公司的應用程式登記，並取得電子登機證，到達機場後，直接前往特快行李託運櫃位，無需再前往智能登記櫃檯或人工登記櫃檯辦理手續。香港快運現時已向前往所有目的地的旅客提供此服務，而國泰航空明日（1日）起，除前往美國以外的旅客均可使用服務。



不過要留意，此服務只適用於11歲或以上，及持免簽證旅行文件的旅客，而於2019年5月14日或以前簽發的香港特區護照不適用於此服務。



機場管理局今日（31日）公布推出手機特快行李託運服務。（歐嘉樂攝）

乘客可透過登入航空公司的應用程式 掃描旅遊證件以登記

機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏表示，乘客可於到達機場前，登入航空公司的應用程式，並利用手機的NFC功能（近距離無線通訊技術）拍一拍掃描旅遊證件，包括電子護照、港澳居民往來内地通行證（回鄉卡）、内地居民往來港澳通行證（附有效簽注）以登記服務。

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機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏示範登入航空公司的應用程式，利用手機的NFC功能掃描旅遊證件以登記服務。（歐嘉樂攝）

乘客到達機場後可直接前往相應航空公司的特快行李託運櫃位，放置行李於輸送帶後，透過系統上的人臉識別核實身份，系統會打印出行李標籤，自行將其掛在行李上，然後用應用程式掃描系統上的二維碼，再掃描旅行證件以及行李標籤條碼，即可完成手續。若行李多於一件，只需重複以上步驟便可。

乘客到達機場後可直接前往相應航空公司的特快行李託運櫃位，透過系統上的人臉識別核實身份，系統會打印出行李標籤，自行將其掛在行李上。（歐嘉樂攝）

機管局：整個自助行李託運過程只需45秒

歐陽顯宏稱，撇除排隊時間，整個自助行李託運過程只需45秒，預料乘客辦理手續會更快捷。

此服務適用於11歲或以上，及持免簽證旅行文件的旅客，而於2019年5月14日或以前簽發之香港特區護照不適用於此服務。除國泰航空及香港快運外，機管局亦會與香港航空合作，預計今年年底推出有關服務，未來將擴展至本地及外地航空公司。