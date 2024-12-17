聖誕節｜港鐵︰平安夜及除夕通宵行駛　港島綫加密3至4分鐘一班車

聖誕節及除夕將至，港鐵今日（17日）公布，今年12月20日至明年1月1日期間會增加列車服務，其中共8條本地鐵路綫，將會在平安夜及除夕通宵行駛，總共增加2,200班列車，其中港島綫及南港島綫的班次，於周末及假日大部份時間，將加密至約3至4分鐘。



港鐵公布，今年12月20日至明年1月1日期間會增強列車服務。（資料圖片／黃浩謙攝）

港鐵今日公布，為方便市民及旅客於聖誕及新年期間，參加各項慶祝活動，將於今年12月20日至明年1月1日期間的不同時段，加強列車服務。

平安夜（12月24日）及除夕（12月31日）將會通宵行駛，總共增加2,200班列車。其中港島綫及南港島綫於周末及假日大部份時間，班次將加密至約3至4分鐘。

．港鐵網絡將推出一連串大熊貓精彩宣傳活動，與乘客分享大熊貓的萌趣和歡樂，其中元朗、大埔墟、九龍塘、荔枝角、將軍澳、九龍灣、太古、羅湖及落馬洲站，已率先換上聖誕裝飾，由熊貓造型鐵仔陪伴市民歡渡佳節，為節日增添氣氛。

．香港西九龍站B2層，由現時直至明年1月2日期間，亦設有「跳上聖誕列車 ——跟高鐵隊長同鐵仔尋找香港美食」主題攝影區，供市民欣賞打卡。

．即日至明年2月9日，每日上午10時正至晚上7時正，機場快綫香港站專區內，小朋友可利用AI照相技術掃瞄臉部特徵，製作及下載一幅小朋友長大化身小車長的相片，創造珍貴回憶。