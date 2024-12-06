港鐵男涉姦17歲酒醉少女　事主有片刻意識　覺被告在其兩腿間移動

港鐵職員涉姦17歲酒醉少女案續審，事主X今（6日）出庭作供，她稱與被告一同參加派對，過程中因她輸了遊戲，喝了很多已溝好的不知名酒精飲品，隨後「斷片」。同日中午醒來發現她全身赤裸，身上只有一張棉被，她隨後與被告一同離開。她又稱當時雖然飲醉，但仍有一絲意識，感覺到被告曾在她兩腿間上下移動。



被告陳銘軒（29歲，港鐵職員）被控於2021年7月1日，在觀塘某賓館強姦女友人X。

被告陳浩軒否認強姦17歲少女，在高等法院受審。

感覺不到被告對她有意思

事主X供稱，她案發時仍在讀書，她是透過她做兼職書店的老闆認識被告。事發當晚，她與被告一同出席一位朋友的生日會，她事前有問過被告誰會出席，因為她不想與被告單獨赴會。她又否認與被告有親密接觸，並說：「因為佢坐過嚟我就避開。」她又稱感覺不到被告對她有意思。

喝過約十杯不知名烈酒後斷片

X稱當晚飲了大概十杯不知名的烈酒後感到有醉意，便拒絕繼續遊戲，在一旁的梳化休息，隨後「斷片」。她補充指「啲酒係兩三大樽，一早溝好左嘅酒」，所以她不知道是甚麼酒。

覺曾遭被告搞

被問到清醒時的記憶，X稱覺得被告「有搞我」，因她有過片刻意識：「feel到喺我雙腳中間有前後郁動嘅動作，大概5至6下。」

被告表明無內射

X稱她醒後發現全身赤裸身處賓館，身上只有一張棉被。被告告知她昨晚因醉酒嘔吐，他幫X洗了衣服。X隨後與被告一同離開賓館，再獨自坐的士回家。她因為擔心會懷孕，所以再致電被告，並問：「有冇內射？」被告表示：「肯定冇。」

書店老闆稱通常一萬元解決

同日下午，X到書店找兼職書店老闆並告知事件，書店老闆對她說：「一係結婚，一係當無事發生，通常呢啲情況俾一萬蚊解決。」X對書店老闆的回應感到「唔舒服」，所以離開。其後她又致電朋友Y商討，決定約被告到咖啡店商議如何處理事件，並把對話內容錄音。

案件編號：HCCC135/2023