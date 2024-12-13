港鐵男涉姦酒醉17歲少女　追問下形容發生朋友以上關係　強姦罪成

港鐵男職員涉嫌與17歲少女參加派對後，見女方飲到「斷片」，把她帶到賓館強姦。少女事後曾追問被發生何事，獲告知「朋友以上」關係，她向風雨蘭求助後報警。港鐵男否認強姦，案件早前在高等法院審訊，3男4女陪審團今（13日）一致裁定被告罪成，法官陳慶偉把被告還押懲教署看管至星期一（16日）早上判刑。



被告陳銘軒（29歲）被控於2021年7月1日，在觀塘某賓館強姦女友人X。

被告陳銘軒否認強姦17歲少女，在高等法院被裁定罪成。

辯方認為起刑點應為5年

被告被判罪成後，辯方律師要求索取受害人創傷報告，但陳官拒絕，律師遂指法官在可考慮受害人X的年齡、她擔心會懷孕等的因素，及根據案例等，認為本案量刑起點應為5年，惟陳官回應：「我從來無判過五年。」

X稱感覺不到被告對她有意思

女事主X供稱，案發時她仍在讀書，與被告透過其兼職書店的老闆認識。事發當晚，她出席一位朋友的生日會，她雖然與被告一同出席，但稱二人無親密接觸，亦感覺不到被告對她有意思。

派對上酒下約十杯烈酒後斷片

X稱派對上飲了大概十杯不知名的烈酒後感到有醉意，於是拒絕繼續遊戲，在一旁的梳化休息，隨後「斷片」。她又補充指她所喝的是一早溝好的酒，所以不知道是甚麼酒。

與朋友質問被告獲告知朋友以上關係

事發後兩日，X在朋友Y的陪同下邀約被告到咖啡店，X質問對方有關當日所發生的事情，並用電話錄下對話。被告以「朋友以上」形容雙方的關係，X曾稱：「你知我唔同意架可？咁即係強姦啦。」又問被告想如何解決事件，並曾說：「你想行法律定係其他？」

同月6日，X向風雨蘭社工尋求協助，並於同日決定報警。

案件編號：HCCC135/2023